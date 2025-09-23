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Αποτροπή τηλεπικοινωνιακής απειλής πριν τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη
Ειδήσεις
16:29 - 23 Σεπ 2025

Αποτροπή τηλεπικοινωνιακής απειλής πριν τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη

Reporter.gr Newsroom
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Ένα δίκτυο που περιελάμβανε πάνω από 300 διακομιστές και 100.000 κάρτες SIM, με τη δυνατότητα να διαταράξει πλήρως τις τηλεπικοινωνίες στη Νέα Υόρκη, εντοπίστηκε και εξαρθρώθηκε από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, λίγο πριν ξεκινήσουν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Η Secret Service των ΗΠΑ, η οποία είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια ανώτατων κυβερνητικών αξιωματούχων, ανέφερε ότι το εν λόγω δίκτυο δεν περιοριζόταν μόνο στη διενέργεια ανώνυμων τηλεφωνικών κλήσεων με απειλητικό περιεχόμενο. Οι συσκευές που κατασχέθηκαν είχαν επίσης τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν για ένα ευρύ φάσμα επιθέσεων εναντίον κρίσιμων υποδομών τηλεπικοινωνίας.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, οι επιθέσεις αυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την απενεργοποίηση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, την υλοποίηση επιθέσεων άρνησης παροχής υπηρεσίας (DoS) και τη διευκόλυνση απόρρητων και κρυπτογραφημένων επικοινωνιών μεταξύ κακόβουλων ατόμων ή και οργανωμένων εγκληματικών δικτύων.

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