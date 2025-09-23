Τραμπ: Τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη αν παραβιάσουν τον εναέριο χώρο τους

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε – κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι – ότι οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη εάν παραβιάσουν τον εναέριο χώρο τους.

«Ναι, το πιστεύω», είπε ο Τραμπ ερωτηθείς σχετικά με τις καταρρίψεις αεροσκαφών του ΝΑΤΟ, αλλά απέφυγε να αναφέρει εάν οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν ή όχι στην προσπάθεια κατάρριψης.

«Εξαρτάται από την περίσταση», ήταν η απάντηση που έδωσε και συμπλήρωσε: «Αλλά, ξέρετε, είμαστε πολύ ισχυροί απέναντι στο ΝΑΤΟ».

Ακόμη, σημείωσε ότι σχεδιάζει να τηλεφωνήσει στον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν προκειμένου να τον προτρέψει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας να πιέσει συμμάχους του ΝΑΤΟ να διακόψουν τους ενεργειακούς δεσμούς τους με τη Μόσχα.

«Είναι φίλος μου. Δεν του έχω μιλήσει, όμως νιώθω πως εάν το έκανα, ενδεχομένως θα σταματούσε και νομίζω πως θα το κάνω αυτό», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από την άλλη, ήδη πριν από τη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο είχε καταστήσει σαφές ότι επιδιώκει άσκηση μεγαλύτερης πίεσης και κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας.

Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε σήμερα (23/9) ότι θα ενημερώσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τις εξελίξεις στο μέτωπο και είπε ότι θα συζητήσουν το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας.

Ο ίδιος επισήμανε πως επιζητά την άσκηση μεγαλύτερης πίεσης εκ μέρους της Δύσης σε βάρος της Ρωσίας και ότι θα συζητήσει πώς θα αποτρέψει Ευρωπαίους από το να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και αέριο.

Όσο για τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, η αναστάτωση έχει χτυπήσει «κόκκινο» τις τελευταίες βδομάδες, μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας και στη συνέχεια της Εσθονίας από ρωσικά drones και αεροσκάφη.

Τελευταίο «κρούσμα» ήταν η παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου από τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 που φέρεται να εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας πάνω από τον Κόλπο της Φινλανδίας χωρίς άδεια την Παρασκευή, μία εβδομάδα αφότου ρωσικά drones είχαν εισβάλει στον εναέριο χώρο της Πολωνίας. Και οι δύο χώρες ζήτησαν την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ.

Τη Δευτέρα (22/9), οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι προειδοποίησαν ότι θα καταρρίψουν τα ρωσικά αεροσκάφη ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εμπλέκονται σε περαιτέρω παραβιάσεις του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.