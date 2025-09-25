Απροσδόκητη άνοδος των νέων παραγγελιών διαρκών καταναλωτικών αγαθών στις ΗΠΑ τον Αύγουστο

Οι νέες παραγγελίες για διαρκή καταναλωτικά αγαθά που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ κατέγραψαν απροσδόκητη αύξηση τον Αύγουστο, αλλά η ταυτόχρονη μείωση των αποστολών υποδηλώνει μέτριο ρυθμό αύξησης των επιχειρηματικών δαπανών για εξοπλισμό αυτό το τρίμηνο.

Συγκεκριμένα, οι παραγγελίες καταναλωτικών αγαθών εκτός του τομέα της άμυνας, εξαιρουμένων των αεροσκαφών, αυξήθηκαν κατά 0,6% τον Αύγουστο, μετά από αναθεωρημένη αύξηση 0,8% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορίου.

Οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Reuters προέβλεπαν μείωση 0,1%. Ωστόσο, μέρος αυτής της αύξησης πιθανόν να οφείλεται σε υψηλότερες τιμές λόγω των αυξημένων δασμών στα εισαγόμενα αγαθά, παρά σε πραγματική αύξηση του όγκου παραγωγής.

Παράλληλα, οι αποστολές βασικών καταναλωτικών αγαθών μειώθηκαν κατά 0,3% μετά από αύξηση 0,6% τον Ιούλιο. Φέτος, οι παραγγελίες παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις, καθώς οι επιχειρήσεις επιτάχυναν τις εισαγωγές πριν την εφαρμογή δασμών, ενώ στη συνέχεια υπήρξε επιβράδυνση.

Οι επιχειρηματικές δαπάνες για εξοπλισμό εξακολουθούν να αυξάνονται, αλλά με χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο, όταν καταγράφηκαν διψήφιες αυξήσεις.

Σημαντική άνοδο παρουσίασαν οι παραγγελίες για διαρκή αγαθά — προϊόντα με διάρκεια ζωής τριών ή περισσότερων ετών — οι οποίες ανέκαμψαν κατά 2,9% τον Αύγουστο, μετά από πτώση 2,7% τον Ιούλιο. Η αύξηση καταγράφηκε παρά το γεγονός ότι η Boeing ανακοίνωσε μείωση των παραγγελιών αεροσκαφών (26 έναντι 31 τον Ιούλιο).