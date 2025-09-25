Τελεσίγραφο στη Μόσχα: Η Ευρώπη έτοιμη να καταρρίψει ρωσικά μαχητικά

Ευρωπαίοι διπλωμάτες προειδοποίησαν αυτήν την εβδομάδα το Κρεμλίνο ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να απαντήσει σε περαιτέρω παραβιάσεις του εναέριου χώρου του, ακόμη και με κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Η προειδοποίηση δόθηκε κατά τη διάρκεια τεταμένης συνάντησης στη Μόσχα, στην οποία συμμετείχαν απεσταλμένοι της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξέφρασαν ανησυχία για την είσοδο τριών ρωσικών μαχητικών MiG‑31 στον εναέριο χώρο της Εσθονίας την περασμένη εβδομάδα. Μετά τη συζήτηση, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η παραβίαση ήταν σκόπιμη και διατάχθηκε από Ρώσους διοικητές.

Από την πλευρά τους, Ρώσοι αξιωματούχοι αρνήθηκαν ότι τα αεροσκάφη τους παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας, υποστηρίζοντας ότι δεν επιχειρούν να δοκιμάσουν τα όρια του ΝΑΤΟ. Σε ό,τι αφορά ένα ξεχωριστό περιστατικό με drones στην Πολωνία, οι Ρώσοι δήλωσαν ότι προκλήθηκε από σφάλμα.

Η περιοχή έχει δει σειρά παραβιάσεων από τη Ρωσία, που αποτέλεσαν πρωτοφανές τεστ για την αποφασιστικότητα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Οι παραβιάσεις αυτές σημειώνονται ενώ η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις κατά της πολιτικής υποδομής της Ουκρανίας και η αμερικανική στήριξη προς το Κίεβο φαίνεται να δοκιμάζεται.

Κατά τις συνομιλίες, Ρώσος διπλωμάτης ανέφερε ότι οι παραβιάσεις ήταν απάντηση σε ουκρανικές επιθέσεις στην Κριμαία. Το Κρεμλίνο τόνισε ότι οι επιχειρήσεις δεν θα ήταν δυνατές χωρίς στήριξη από το ΝΑΤΟ, υποδηλώνοντας ότι ήδη εμπλέκεται σε αντιπαράθεση με ευρωπαϊκά κράτη.

Οι ευρωπαϊκές αποστολές, όπως ανέφεραν οι πηγές, παρατήρησαν ότι η ρωσική πλευρά κρατούσε λεπτομερείς σημειώσεις, γεγονός που οδήγησε στην υπόθεση ότι οι πληροφορίες θα μεταβούν στην ανώτατη διοίκηση της Ρωσίας.

Ένας Γερμανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε τη συνάντηση και επανέλαβε ότι οι Ευρωπαίοι πρεσβευτές ζήτησαν από τη Μόσχα να σταματήσουν οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου.