Αλλαγή στάσης Τραμπ προς Ζελένσκι: Άδεια για κατασκευή Patriot και συνάντηση με Πούτιν

Η Ουάσιγκτον σκοπεύει να δώσει στην Ουκρανία την άδεια για την κατασκευή πυραύλων του συστήματος αεράμυνας Patriot, ανακοίνωσε την Τετάρτη (8/7) ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Νομίζω ότι ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε είναι ότι, όπως γνωρίζετε, έχουμε μεγάλη επιρροή στις εταιρείες που κατασκευάζουν τους Patriot και όλο αυτόν τον προηγμένο εξοπλισμό, τους Tomahawk και τα υπόλοιπα οπλικά συστήματα», δήλωσε ο Τραμπ, για να προσθέσει:

«Θα σας δώσουμε άδεια να τα κατασκευάζετε. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έτσι, δεν θα μπορείτε να παραπονιέστε ότι δεν σας τα δίνουμε».

Όταν αργότερα δημοσιογράφος του επισήμανε ότι η Ουκρανία χρειάζεται τα συστήματα αεράμυνας άμεσα και ότι η ανάπτυξη εγχώριας παραγωγής ενδέχεται να απαιτήσει χρόνο, ο Τραμπ απάντησε: «Νομίζω ότι μπορούν να τα κατασκευάσουν αρκετά γρήγορα».

Υπό εξέταση η αγορά ουκρανικών drone από τις ΗΠΑ

Ο Τραμπ φάνηκε να αλλάζει στάση τόσο απέναντι στον Ουκρανό ομόλογό του, όσο και απέναντι στις ικανότητες της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας, καθώς επαίνεσε δημόσια την τεχνολογία των ουκρανικών drones, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να τα προμηθευτούν.

«Κατασκευάζουμε εξαιρετικά drones, αλλά ίσως αγοράσουμε και από την Ουκρανία, γιατί έχουν την ικανότητα να παράγουν πάρα πολλά. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό», δήλωσε.

«Είναι μια εκπληκτική δυνατότητα και μάλιστα πολύ χαμηλού κόστους», πρόσθεσε, απευθυνόμενος στον Ζελένσκι: «Είστε πολύ ταλαντούχοι άνθρωποι. Νομίζω ότι θα κλείσουμε αυτή τη συμφωνία. Αν την κάνουμε, θα έχουμε εξαιρετική προστασία».

Σημειώνεται πως στο παρελθόν ο Τραμπ είχε υποβαθμίσει τη σημασία των ουκρανικών drones στον πόλεμο με τη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική τεχνολογία και οι αμερικανικές τακτικές ήταν ανώτερες.

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Η ουκρανική κλιμάκωση μπορεί να οδηγήσει στο τέλος του πολέμου

Ο ίδιος δήλωσε ακόμη ότι η κλιμάκωση στο μέτωπο από το Κίεβο είναι πιθανό να φέρει πιο κοντά τον τερματισμό του πολέμου, λέγοντας: «Είναι μια κλιμάκωση, αλλά είναι επίσης μια κλιμάκωση που μπορεί να βοηθήσει να οδηγηθούμε στο τέλος».

Οι δηλώσεις του ήταν στο ίδιο μήκος κύματος με όσα ανέφερε λίγο νωρίτερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για την αυξανόμενη ικανότητα της Ουκρανίας να πλήττει στόχους βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας.

«Νομίζω ότι αυτό που συζητάτε είναι η ικανότητα της Ουκρανίας να πλήττει στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία. Πρόκειται για μία από τις εξελίξεις που έχουν αλλάξει τη δυναμική αυτού του πολέμου τους τελευταίους μήνες, καθώς οι Ρώσοι δυσκολεύονται πλέον περισσότερο να υπερασπιστούν τον εναέριο χώρο τους», δήλωσε ο Ρούμπιο, εκφράζοντας την ελπίδα ότι «αυτό θα δημιουργήσει πλέον τον απαραίτητο χώρο για να διαπραγματευτούμε τον τερματισμό του πολέμου».

Ο Πούτιν θέλει συνάντηση στη Μόσχα

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ακόμη πως ο Ρώσος πρόεδρος είναι θετικός σε μία συνάντηση με τον Ζελένσκι στη Μόσχα, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Ένα από τα πράγματα που συζητήσαμε ήταν το πού θα ήθελε να γίνει η συνάντηση. Μου είπε "ιδανικά στη Μόσχα". Του απάντησα: "Δεν πρόκειται να συναντηθείτε στη Μόσχα. Αυτό δεν γίνεται"», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

«Θα συναντηθεί όμως. Και ο Ζελένσκι θα συναντηθεί. Κάτι θετικό θα συμβεί. Ελπίζω να γίνει σύντομα», είπε ακόμη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι συνομιλεί «πολύ συχνά» με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και υποστήριξε ότι οι όροι που θέτει η Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου μεταβάλλονται και γίνονται «κάπως καλύτεροι» από την οπτική της Ουκρανίας.

Ζελένσκι: Συμφωνήσαμε για κοινή αμυντική παραγωγή

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε, από τη μεριά του, πως συζήτησαν για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας του και συμφώνησαν να εργαστούν από κοινού για την ενδυνάμωση των δυνατοτήτων του Κιέβου να «προστατεύει τον ουρανό του».

Ο Ζελένσκι σημείωσε ακόμη ότι στη συζήτηση τέθηκε επίσης το θέμα της κοινής αμυντικής παραγωγής, καθώς και των κοινών αγορών και επενδύσεων σε στρατιωτικό εξοπλισμό, στο πλαίσιο της συνεργασίας Ουάσιγκτον–Κιέβου.