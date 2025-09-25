Χτύπημα Ισραήλ στη Σαναά: Οκτώ νεκροί και 142 τραυματίες από αεροπορικές επιδρομές

Σύμφωνα με τον Ανίς Αλασμπάχι, εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας των Χούθι, οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες για θύματα κάτω από τα ερείπια. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι μεταξύ των στόχων που έπληξε περιλαμβάνονται το αρχηγείο των Χούθι, εγκαταστάσεις υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών, καθώς και στρατόπεδα εκπαίδευσης.
Ο Ισραήλ Κατς, υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, δήλωσε μέσω ανάρτησης στο X ότι «καταφέραμε ένα ισχυρό πλήγμα σε πολυάριθμους τρομοκρατικούς στόχους των Χούθι», προσθέτοντας ότι «εξουδετερώθηκαν δεκάδες μαχητές και καταστράφηκαν αποθέματα drones και όπλων».
Η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Χούθι συνεχίζει να κλιμακώνεται, με αμφότερες τις πλευρές να αναφέρουν θύματα και ζημιές, δημιουργώντας φόβους για περαιτέρω αναζωπύρωση των συγκρούσεων στην περιοχή.