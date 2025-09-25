Χτύπημα Ισραήλ στη Σαναά: Οκτώ νεκροί και 142 τραυματίες από αεροπορικές επιδρομές

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 142 τραυματίστηκαν από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Σαναά, πρωτεύουσα της Υεμένης που ελέγχεται από τους σιίτες αντάρτες Χούθι. Οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν μία ημέρα μετά την επίθεση με drone των Χούθι στη νότια ισραηλινή πόλη Εϊλάτ, όπου τραυματίστηκαν 22 άτομα.

Σύμφωνα με τον Ανίς Αλασμπάχι, εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας των Χούθι, οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες για θύματα κάτω από τα ερείπια. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι μεταξύ των στόχων που έπληξε περιλαμβάνονται το αρχηγείο των Χούθι, εγκαταστάσεις υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών, καθώς και στρατόπεδα εκπαίδευσης.

Ο Ισραήλ Κατς, υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, δήλωσε μέσω ανάρτησης στο X ότι «καταφέραμε ένα ισχυρό πλήγμα σε πολυάριθμους τρομοκρατικούς στόχους των Χούθι», προσθέτοντας ότι «εξουδετερώθηκαν δεκάδες μαχητές και καταστράφηκαν αποθέματα drones και όπλων».

Η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Χούθι συνεχίζει να κλιμακώνεται, με αμφότερες τις πλευρές να αναφέρουν θύματα και ζημιές, δημιουργώντας φόβους για περαιτέρω αναζωπύρωση των συγκρούσεων στην περιοχή.