Η Ουκρανία χτυπά την καρδιά της Μόσχας – Παραλύουν αεροδρόμια και οδικό δίκτυο

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή, ώστε το τεράστιο δισκοειδές καπάκι μιας δεξαμενής αποθήκευσης πετρελαίου εκτοξεύθηκε στον ουρανό πάνω από τη Μόσχα σαν φρίσμπι.

Παρακάμπτοντας τη ρωσική αεράμυνα, ουκρανικά drones έπληξαν την Πέμπτη (18/6) ένα διυλιστήριο πετρελαίου στη νοτιοανατολική Μόσχα για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις ημέρες, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά που έστειλε πυκνά σύννεφα μαύρου καπνού στον ουρανό.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι επιθέσεις εντάσσονται σε μια ευρύτερη ουκρανική εκστρατεία με στόχο την αποδυνάμωση της ρωσικής πετρελαϊκής βιομηχανίας, τα έσοδα της οποίας χρηματοδοτούν τη ρωσική πολεμική προσπάθεια.

Χτυπώντας όμως, όπως φαίνεται, χωρίς να συναντούν ουσιαστική αντίσταση από τη ρωσική αεράμυνα, μια κρίσιμη ενεργειακή εγκατάσταση που βρίσκεται εντός του περιφερειακού δακτυλίου της Μόσχας, μόλις 16 χιλιόμετρα από το Κρεμλίνο, οι Ουκρανοί στέλνουν παράλληλα ένα μήνυμα και στους απλούς Ρώσους πολίτες.

«Μία από τις πιο συχνές ερωτήσεις που κάνουν οι κάτοικοι της Μόσχας σήμερα το πρωί είναι: "Τι συμβαίνει;" Μπορώ να απαντήσω. Η χώρα σας ξεκίνησε έναν επιθετικό πόλεμο εναντίον της δικής μας. Εδώ και χρόνια σκοτώνει τους ανθρώπους μας. Τώρα που ξέρετε τι συμβαίνει, ρωτήστε τον Πούτιν πότε σκοπεύει να τον τερματίσει», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα.

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι τα πλήγματα βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος αποδεικνύουν πως αλλάζει την πορεία του πολέμου υπέρ του. Αυτό ήταν και το μήνυμα που μετέφερε αυτή την εβδομάδα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και στους υπόλοιπους ηγέτες της G7 κατά τη σύνοδο κορυφής στη Γαλλία.

Σύμβουλος του Κρεμλίνου απέρριψε την Πέμπτη τον ισχυρισμό ότι η κατάσταση στο μέτωπο έχει στραφεί υπέρ της Ουκρανίας και υποστήριξε ότι ο Τραμπ «βομβαρδίστηκε» με επιζήμιες ιδέες κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος φιλοξενούσε ηγέτες χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας σε σύνοδο στην πόλη Καζάν.

Η επίθεση προκαλεί σοβαρή αναστάτωση

Καθ’ όλη τη διάρκεια των περισσότερων από τεσσάρων ετών πολέμου, πολιτικοί αναλυτές και δημοσκόποι εκτιμούν ότι πολλοί Ρώσοι επέλεξαν να αγνοούν την πραγματικότητα της σύγκρουσης – την οποία το Κρεμλίνο εξακολουθεί να αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» – και να συνεχίζουν τη ζωή τους κανονικά.

Η Μόσχα δέχεται κατά καιρούς επιθέσεις με drones ήδη από τον Μάιο του 2023, όταν δύο από αυτά έφτασαν μέχρι το ίδιο το Κρεμλίνο χωρίς να προκαλέσουν ζημιές. Μέχρι σήμερα, τέτοιου είδους επιθέσεις είχαν επηρεάσει ελάχιστα την καθημερινότητα της πόλης των 13 εκατομμυρίων κατοίκων.

Την Πέμπτη, ωστόσο, επικράτησε σημαντική αναστάτωση στην πρωτεύουσα. Οι πτήσεις ανεστάλησαν σε όλα τα αεροδρόμια της Μόσχας, ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία στον περιφερειακό αυτοκινητόδρομο κοντά στο διυλιστήριο. Το αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο, το μεγαλύτερο της πόλης, εκκενώθηκε.

Σε διαδικτυακές ομάδες συζητήσεων, κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν για την έλλειψη προειδοποίησης, λέγοντας ότι δεν ήχησαν σειρήνες συναγερμού.

Τοπικό ειδησεογραφικό μέσο της Μόσχας μετέδωσε ότι κάτοικοι προαστίων ανέφεραν πως η βροχή άφησε πάνω σε αυτοκίνητα και περβάζια παραθύρων λεκέδες και ίχνη πετρελαίου.

Ένδειξη του ευρύτερου οικονομικού αντίκτυπου των ουκρανικών επιθέσεων αποτελεί και το γεγονός ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχουν εμφανιστεί ελλείψεις βενζίνης σε ορισμένες περιοχές της Ρωσίας.

Η Ρωσία, τρίτη μεγαλύτερη παραγωγός πετρελαίου παγκοσμίως και σημαντική εξαγωγέας πετρελαίου και καυσίμων, αναμένεται να εισαγάγει καύσιμα δια θαλάσσης μέσα στον μήνα, σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας που μίλησαν στο Reuters.

Οι αρχές της Μόσχας διαβεβαίωσαν ότι η κατάσταση στην αγορά καυσίμων της πρωτεύουσας και των γύρω περιοχών είναι «ομαλή». Ωστόσο, η ομοσπονδιακή αντιμονοπωλιακή αρχή ζήτησε από μεγάλη αλυσίδα πρατηρίων να εξηγήσει γιατί αύξησε κατά 19% μέσα σε μία εβδομάδα την τιμή της δημοφιλέστερης ποιότητας βενζίνης.

Για το Κίεβο, η αξία αυτών των επιθέσεων είναι εν μέρει συμβολική. Εικόνες από φωτιές και καταστροφές στη ρωσική πρωτεύουσα διαδόθηκαν ταχύτατα στο διαδίκτυο, συχνά συνοδευόμενες από ειρωνικά και χλευαστικά σχόλια εις βάρος της Μόσχας.

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