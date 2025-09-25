Σαουδική Αραβία: Πάγωμα πέντε ετών στις αυξήσεις ενοικίων στο Ριάντ λόγω πληθωρισμού

Οι σαουδαραβικές αρχές ανακοίνωσαν την αναστολή των ετήσιων αυξήσεων στα ενοίκια κατοικιών και εμπορικών καταστημάτων στο Ριάντ για πέντε χρόνια, σε μια πρωτοβουλία που στοχεύει στη μείωση της πίεσης στις τιμές στέγασης σε μια πόλη με έντονη ζήτηση και περιορισμένη προσφορά.

Η απόφαση, που ελήφθη μέσω βασιλικού διατάγματος και έγκρισης του υπουργικού συμβουλίου, προβλέπει ότι οι αυξήσεις σε υφιστάμενα και νέα μισθώματα εντός της περιμέτρου της πρωτεύουσας αναστέλλονται από την 25η Σεπτεμβρίου 2025 για πέντε χρόνια. Στόχος είναι η ρύθμιση της σχέσης μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών και η αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιούργησε η συνεχής αύξηση των ενοικίων τα τελευταία χρόνια.

Το Ριάντ, με πληθυσμό άνω των 8,6 εκατομμυρίων κατοίκων, εκ των οποίων σχεδόν οι μισοί είναι ξένοι, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στέγασης, με τις μικρές επαύλεις να κυριαρχούν και την οριζόντια ανάπτυξη να περιορίζει την προσφορά νέων κατοικιών. Σύμφωνα με τη Γενική Στατιστική Αρχή, τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 7,6% τον Αύγουστο, αποτελώντας τον κύριο παράγοντα για τον ετήσιο πληθωρισμό 2,3%.

Οι αρχές έχουν λάβει ήδη άλλα μέτρα για την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών, όπως η αύξηση του φόρου στα μη οικοδομημένα οικόπεδα στο 10% της αξίας τους, με στόχο την ενθάρρυνση νέων κατασκευών. Ο Σαουδάραβας υπουργός Δήμων και Στέγασης Ματζέντ αλ Χογκάιλ είχε τονίσει ότι η πόλη χρειάζεται κάθε χρόνο 120.000 έως 130.000 νέες κατοικίες για να καλύψει τη ζήτηση.

Το πάγωμα των ενοικίων στο Ριάντ έρχεται ως μέτρο ανακούφισης για τους κατοίκους και τους ξένους εργαζόμενους, που πλήττονται από τις συνεχείς αυξήσεις σε μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πόλεις της Μέσης Ανατολής.