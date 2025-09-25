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Ο Τραμπ «αγκάλιασε» τον Ερντογάν: Δίνει τα F-35, ζητά εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο
Ειδήσεις
21:39 - 25 Σεπ 2025

Ο Τραμπ «αγκάλιασε» τον Ερντογάν: Δίνει τα F-35, ζητά εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο

Reporter.gr Newsroom
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Σε πολύ θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε στο Λευκό Οίκο την Πέμπτη (25/9) η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε μόνο καλά λόγια για την Τουρκία ενώ άνοιξε το δρόμο και για την πώληση των F-35. Άλλωστε, φορούσε και μία καρφίτσα με ένα F-35 στο πέτο του σακακιού του.

Παρότι δικομματική ομάδα Αμερικανών βουλευτών έστειλε επιστολή στους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας των ΗΠΑ εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή της στην πιθανότητα πώλησης F-16 και F-35 στην Τουρκία, φαίνεται πως ο Τραμπ έχει ήδη λάβει τις αποφάσεις του.

Μπροστά στις κάμερες ο Τραμπ μίλησε με θερμά λόγια για τον Ερντογάν λέγοντας πως είναι ένας σοβαρός ηγέτης και «πρέπει να του αναγνωρίσω πως κατάφερε να κατακτήσει τη Συρία. Η Συρία είναι μία ξεκάθαρη νίκη για τον ίδιο και την Τουρκία».

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ζήτησε βέβαια από τον Ερντογάν να σταματήσει η Τουρκία να αγοράζει Ρωσικό πετρέλαιο, ενώ παράλληλα είπε πως πιστεύει πως θα καταλήξουν σε συμφωνία ώστε να αρθούν οι κυρώσεις για την αγορά F-35 και F-16. Ίσως αυτό το έθεσε ως μία μορφή ανταλλάγματος.

Από την πλευρά του ο Τούρκος πρόεδρος είπε πως μαζί με τον Τραμπ μπορούν να «οδηγήσουν τις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ σε ένα πολύ διαφορετικό επίπεδο». Ο Ερντογάν αναφέρθηκε και στο ζήτημα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, σημειώνοντας πως «είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε από την δική μας πλευρά. Θα συζητήσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, να συζήτουσουμε για το πώς μπορεί να προχωρήσει». Είναι προφανές πως η πρόσφατη συνάντηση Τραμπ - Βαρθολομαίου έπαιξε το ρόλο της σε αυτό το ζήτημα.

Η κατ' ιδίαν συνάντηση του Τραμπ με τον Ερντογάν κράτησε δύο ώρες και όλα δείχνουν πως το κλίμα ήταν θερμό. Ακόμα και το θέμα της Γάζας, στο οποίο υπάρχει διαφωνία, ο Αμερικανός πρόεδρος θέλησε να το προσπεράσει, λέγοντας πως δεν ξέρει τι ακριβώς πιστεύει ο Ερντογάν, αλλά ο ίδιος θα κάνει ό,τι μπορεί για την επιστροφή των ομήρων. Θυμίζουμε πως υπάρχει ήδη προγραμματισμένη συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου για το θέμα.

Σε κάθε περίπτωση, είναι προφανές πως οι σχέσεις ΗΠΑ- Τουρκίας περνάνε πια σε άλλο επίπεδο, μετά από αρκετά χρόνια παγωμάρας στο διάστημα της παρουσίας του Τζο Μπάιντεν στο Λευκό Οίκο. Τραμπ και Ερντογάν ταιριάζουν και είναι φανερό πως θέλουν να συνεργαστούν.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/09/2025 - 21:41
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