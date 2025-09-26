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ΗΠΑ: Άνοδος 0,6% των καταναλωτικών δαπανών τον Αύγουστο
Ειδήσεις
15:58 - 26 Σεπ 2025

ΗΠΑ: Άνοδος 0,6% των καταναλωτικών δαπανών τον Αύγουστο

Reporter.gr Newsroom
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Οι καταναλωτικές δαπάνες στις ΗΠΑ αυξήθηκαν ελαφρώς περισσότερο από το αναμενόμενο τον Αύγουστο, διατηρώντας την οικονομία σε σταθερή βάση.

Οι καταναλωτικές δαπάνες, που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από τα δύο τρίτα της οικονομικής δραστηριότητας, αυξήθηκαν κατά 0,6% τον περασμένο μήνα, μετά από μια μη αναθεωρημένη αύξηση 0,5% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή (26/9) το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης του Υπουργείου Εμπορίου.

Οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Reuters είχαν προβλέψει αύξηση των καταναλωτικών δαπανών κατά 0,5% μετά από προηγούμενη αύξηση 0,5% τον Ιούλιο.

Οι δαπάνες συνέχισαν να αυξάνονται παρά τη σημαντική επιβράδυνση της αγοράς εργασίας, που χαρακτηρίστηκε από στασιμότητα στην αύξηση των θέσεων εργασίας τους τελευταίους τρεις μήνες. Αυτή η αύξηση οφείλεται στα νοικοκυριά με υψηλό εισόδημα, καθώς η ισχυρή χρηματιστηριακή αγορά και οι ακόμη υψηλές τιμές των κατοικιών αυξάνουν τον πλούτο τους. Τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για αυτό το μήνα έδειξαν ότι ο πλούτος των νοικοκυριών αυξήθηκε σε ρεκόρ 176,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων το δεύτερο τρίμηνο.

Ωστόσο, τα νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα αντιμετωπίζουν δυσκολίες και επωμίζονται μεγάλο μέρος του βάρους από τις υψηλότερες τιμές των αγαθών λόγω των εισαγωγικών δασμών. Περισσότερες δυσκολίες αναμένονται όταν τεθούν σε ισχύ οι περικοπές στο πρόγραμμα συμπληρωματικής διατροφικής βοήθειας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

«Με τις δαπάνες να συγκεντρώνονται στα νοικοκυριά με υψηλό εισόδημα, ο κίνδυνος για την πρόβλεψη της αύξησης της κατανάλωσης συγκεντρώνεται περισσότερο στους παράγοντες που επηρεάζουν τον πλούτο των νοικοκυριών – τη χρηματιστηριακή αγορά και τις τιμές των κατοικιών», δήλωσε ο Ryan Sweet, επικεφαλής οικονομολόγος της Oxford Economics για τις ΗΠΑ. «Οι επιπτώσεις του πλούτου έχουν γίνει πιο ισχυρές για τις καταναλωτικές δαπάνες, κάτι που είναι θετικό όταν οι τιμές των μετοχών και των κατοικιών αυξάνονται, αλλά αποτελεί κίνδυνο αν και όταν αυτές υποχωρήσουν».

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