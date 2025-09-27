ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Θεοδωρικάκος: Οι έλεγχοι για την προστασία των καταναλωτών συνεχίζονται – Προτεραιότητα η διαφάνεια και η λογοδοσία
Πολιτική
11:22 - 27 Σεπ 2025

Θεοδωρικάκος: Οι έλεγχοι για την προστασία των καταναλωτών συνεχίζονται – Προτεραιότητα η διαφάνεια και η λογοδοσία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξή του στο MEGA, υπογράμμισε ότι οι έλεγχοι για την προστασία των καταναλωτών γίνονται διαρκώς και δεν είναι διαπραγματεύσιμοι. Ακόμα, ανέφερε ότι οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται πάντα για το δημόσιο συμφέρον και πως η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι βασικές προτεραιότητες για την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Απαντώντας σε ερώτηση για τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν πρόσφατα, εξήγησε ότι η μία αλυσίδα παραβίασε το πλαφόν στο όριο μεικτού κέρδους που είχε θεσπιστεί την περίοδο της πανδημίας και η δεύτερη τον κώδικα δεοντολογίας ο οποίος είχε συμφωνηθεί με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία τροφίμων και ότι και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει υποτροπή. «Δεν έχουμε τίποτα με κανέναν επιχειρηματία, οι έλεγχοι συνεχίζονται», σημείωσε ο υπουργός.

«Μετά τα πρόστιμα άλλος λέει μπράβο, άλλος λέει κακώς, το πιο απλό ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έκαναν τη δουλειά τους και επέβαλαν τα πρόστιμα χάνεται, λόγω της κομματικής αντιπαράθεσης» πρόσθεσε και αναφέρθηκε στην ανάγκη ύπαρξης ισχυρού καταναλωτικού κινήματος, αλλά και στην πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στην οποία συνενώνονται όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. «Ο Διοικητής θα έχει 5ετή θητεία, άρα δεν θα εξαρτάται από τους πολιτικούς κύκλους, με 300 νέους ελεγκτές και ισχυρά ψηφιακά εργαλεία», επισήμανε.

Επιπλέον, ο υπουργός τόνισε ότι υπάρχει μια διαρκής μάχη και ασκούνται πιέσεις μέσα από συνεχείς ελέγχους και επικοινωνία με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία τροφίμων ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές. Ανέφερε βέβαια την ανάγκη για ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, καθώς «όσο παράγουμε λιγότερο, τόσο πιο δύσκολο είναι να ελεγχθούν οι τιμές. Όπως για παράδειγμα στο μοσχαρίσιο κρέας, όπου καταναλώνουμε 160.000 τόνους το χρόνο και παράγουμε λιγότερο από 40.000».

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στις ανακτήσεις των ενισχύσεων από επενδυτικά σχέδια που δεν έγιναν. «Ήδη έχουν σταλεί στην ΑΑΔΕ αποφάσεις 80 εκατ. ευρώ, εισπράττονται και μπαίνουν στα δημόσια ταμεία, επιστρέφουν στην κοινωνία», υπογράμμισε.

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει ανάγκη διεύρυνσης της ΝΔ απάντησε πως «η ΝΔ είναι η παράταξη που εκπροσωπεί όλους τους Έλληνες, ανεξάρτητα από την πορεία και τη διαδρομή τους. Πιστεύω στις αρχές και τις αξίες της παράταξής μας, τον πατριωτισμό, την ελευθερία και την αλληλεγγύη, όσοι το σέβονται αυτό μπορούν να έρθουν μαζί μας στη ΝΔ, όπου και αν ήταν στο παρελθόν», είπε χαρακτηριστικά και επισήμανε ότι παρά το τοξικό κλίμα των ημερών, όταν έρθει η ώρα των εκλογών «όλοι θα κληθούμε να αποφασίσουμε πάνω σε συγκεκριμένα διλήμματα και εκεί η ΝΔ θα έχει το πλεονέκτημα».

Για το ενδεχόμενο να κάνει νέο κόμμα ο κ. Σαμαράς απάντησε: «Ο κ. Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος που δοκιμάζεται και είναι δύσκολοι οι σχολιασμοί. Είναι μία πολιτική προσωπικότητα που έχει παίξει έναν πολύ θετικό ρόλο, ιδιαίτερα τα τελευταία 15 χρόνια, έβαλε πλάτη να κρατηθεί η Ελλάδα στην ευρωζώνη, στήριξε την πορεία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της ΝΔ, όλοι αξίζει να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας ώστε να είμαστε όλοι μαζί στην παράταξή μας».

Για το «κόμμα Τσίπρα» είπε ότι ο πρώην πρωθυπουργός βλέπει ότι υπάρχει κενό στην αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποτύχει και ότι είναι ένα πρόσωπο που υπό προϋποθέσεις μπορεί να παίξει ρόλο πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αντιπολίτευση συνολικά.

«Μέχρι στιγμής όλοι μας γνωρίζουμε την κυρία Καρυστιανού μέσα από την ανείπωτη τραγωδία των Τεμπών και τον πόνο της μητέρας, αν κάνει κόμμα περνά στην πολιτική ζωή και θα κρίνεται ως πολιτικός για τις θέσεις της», σχολίασε τέλος απαντώντας σε ερώτηση για τα δημοσιεύματα που μιλούν για «κόμμα Καρυστιανού».

Τελευταία τροποποίηση στις 27/09/2025 - 11:22
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Microsoft: Ο Τραμπ ζήτησε την απόλυση της Λίζας Μονακό - Ο λόγος
Επιχειρήσεις

Microsoft: Ο Τραμπ ζήτησε την απόλυση της Λίζας Μονακό - Ο λόγος

Φλωρίδης: Στόχος των συνηγόρων να μην ξεκινήσει ποτέ η δίκη για τα Τέμπη
Πολιτική

Φλωρίδης: Στόχος των συνηγόρων να μην ξεκινήσει ποτέ η δίκη για τα Τέμπη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θεοδωρικάκος: «Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται μόνο με μειώσεις τιμών» – Έρχεται εθνική πρωτοβουλία για φθηνότερα προϊόντα
Οικονομία

Θεοδωρικάκος: «Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται μόνο με μειώσεις τιμών» – Έρχεται εθνική πρωτοβουλία για φθηνότερα προϊόντα

Θεοδωρικάκος: Ελλάδα και Σαουδική Αραβία ενισχύουν τη στρατηγική οικονομική τους συνεργασία
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Ελλάδα και Σαουδική Αραβία ενισχύουν τη στρατηγική οικονομική τους συνεργασία

Η λίστα με τα προϊόντα που θα έχουν μειώσεις τιμών, μίνιμουμ 5%, από 31/8 - Eθελοντική η συμμετοχή των εταιρειών
Οικονομία

Η λίστα με τα προϊόντα που θα έχουν μειώσεις τιμών, μίνιμουμ 5%, από 31/8 - Eθελοντική η συμμετοχή των εταιρειών

Θεοδωρικάκος από Economist: Ασφαλής Ελλάδα είναι μόνο μια πιο παραγωγική Ελλάδα
Πολιτική

Θεοδωρικάκος από Economist: Ασφαλής Ελλάδα είναι μόνο μια πιο παραγωγική Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
15/07/2026 - 11:52

Παπαθανάσης: Σημαντική επιτυχία η Αξιολόγηση Πυλώνων (Pillar Assessment) για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/07/2026 - 11:52

Ο Κάθετος Διάδρομος ανοίγει στα Δυτικά Βαλκάνια – Στο τραπέζι νέα έργα και επενδύσεις

Ανακοινώσεις
15/07/2026 - 11:41

Autohellas: 5η περίοδος εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Το σκίτσο του ΚΥΡ
15/07/2026 - 11:36

Μετακόμιση στην Ιθάκη

Υγεία
15/07/2026 - 11:35

Το «Νοσοκομείο του Μέλλοντος» στο Αρεταίειο

Ναυτιλία
15/07/2026 - 11:31

ΟΛΠ: Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2025 με επενδύσεις σε ESG, κοινωνία και πράσινη μετάβαση

Πολιτική
15/07/2026 - 11:19

Μητσοτάκης από Βόρεια Εύβοια: «Σας θέλω στις επάλξεις για τις εκλογές του 2027»

ΥΔΡΕΥΣΗ
15/07/2026 - 11:14

Πτώση πίεσης και διακοπές υδροδότησης σε Κερατσίνι, Δραπετσώνα, Κορυδαλλό, Νίκαια, Ρέντη και Πέραμα

Πολιτική
15/07/2026 - 11:11

Αποστολάκη: Δεν είναι μόνο τα ενοίκια και τα σούπερ μάρκετ – Εκρηκτικές αυξήσεις και στα ασφάλιστρα

Ειδήσεις
15/07/2026 - 10:48

Η τακτική που βοηθά τους φοιτητές να αποφοιτούν νωρίτερα και χωρίς κόστος στις επιδόσεις

Χρηματιστήρια
15/07/2026 - 10:42

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι διεθνείς αγορές – Με σπασμένα φρένα ο Kopsi

Ανεμοδείκτης
15/07/2026 - 10:32

Η δεξίωση στο Προεδρικό και οι παρουσίες (ή απουσίες) με σημασία

Αναλύσεις
15/07/2026 - 10:29

Χρηματιστήριο: Βραχυπρόθεσμη ανοδική τάση οι 2.517 μονάδες 

Πολιτική
15/07/2026 - 10:14

Νέες αποχωρήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ με αιχμές για εσωστρέφεια και προσωπικές στρατηγικές

Οικονομία
15/07/2026 - 10:02

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €4,5 δισ. με φορολογικά έσοδα €33,9 δισ. στο 6μηνο

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 10:00

Η Bally’s Intralot ανακοινώνει επέκταση του συμβολαίου της με την Premier Lotteries Ireland (PLI) έως το 2034

Ειδήσεις
15/07/2026 - 09:53

Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η ηθοποιός Μάρω Κοντού

Αναλύσεις
15/07/2026 - 09:53

Euroxx: Τιμή-στόχος στα €56,8 για τη Metlen – Βλέπει περιθώριο ανόδου 38%

Magazino
15/07/2026 - 09:48

Ο βασιλιάς των δεινοσαύρων ανέκτησε τον θρόνο του και πουλήθηκε έναντι 50,1 εκατ. δολαρίων

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 09:43

SMERC: Είσοδος σε μια αγορά €200 εκατ. – Οι προκλήσεις του «Rolex - ΦΠΑ» και της ασφάλισης κατοικιδίων

Σχόλια Αγοράς
15/07/2026 - 09:35

Διάθεση των επενδυτών για ελληνικό ρίσκο παρά την περίπλοκη γεωπολιτικά συγκυρία

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15/07/2026 - 09:29

Αεροπορικός τουρισμός: Η Ελλάδα χάνει μια αγορά €100 δισ. – Το στοίχημα των 22 περιφερειακών αεροδρομίων

Ειδήσεις
15/07/2026 - 09:02

Οι ΗΠΑ επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν – Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 08:54

Η Seanergy φέρνει τη ναυτιλία πιο κοντά στο Euronext Athens

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
15/07/2026 - 08:46

ElvalHalcor: Η ΑΜΚ άνοιξε τον δρόμο για επενδύσεις €850 εκατ. σε αλουμίνιο, χαλκό και ανακύκλωση

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15/07/2026 - 08:37

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Τα μηνύματα Πιερρακάκη, Στουρνάρα και Ζανιά

Ακίνητα
15/07/2026 - 08:21

ΜΙΔΑ: Πρεμιέρα για την εφαρμογή του νέου Μητρώου με τις αγροτικές εκτάσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/07/2026 - 08:12

Καύσιμα: Το ράλι σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο «ροκανίζει» το όφελος των εκπτώσεων στα διυλιστήρια

Ειδήσεις
15/07/2026 - 08:00

Ο παράγοντας που μπορεί να «ξεκλειδώσει» τη συζήτηση για το Ευρωομόλογο

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 07:54

Η στρατηγική του Ευάγγελου Μυτιληναίου δείχνει τον δρόμο της ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ