Φλωρίδης: Στόχος των συνηγόρων να μην ξεκινήσει ποτέ η δίκη για τα Τέμπη

Την ανάγκη να ξεκινήσει άμεσα η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών, χωρίς νέες καθυστερήσεις από αιτήματα για πρόσθετες έρευνες, υπογράμμισε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο Ρ/Σ ΣΚΑΪ.

Σχολιάζοντας το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του παιδιού του, που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, ο κ. Φλωρίδης επανέλαβε ότι όλα τα αιτήματα των συγγενών μπορούν να τεθούν με την έναρξη της δίκης, η οποία προγραμματίζεται να γίνει μέσα στους επόμενους μήνες, χωρίς να υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση από νέες έρευνες.

Ακόμα, ανέφερε ότι «προσπαθεί να αναβιώσει το ζήτημα της συνωμοσίας του ξυλολίου, που αυτή η απάτη που στήθηκε από πολιτικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό παραπλάνησε την κοινωνία ότι υπήρχε παράνομο φορτίο». Και πρόσθεσε ότι «όλη αυτή η απάτη κατέρρευσε από όλες τις επιστημονικές έρευνες».

Επεσήμανε ακόμη ότι «όλα αυτά τα στοιχεία που έλεγαν ότι μπορεί να υπάρχει παράνομο φορτίο η ανάκριση τα απέρριψε βασιζόμενη στις εκθέσεις των καλύτερων πραγματογνωμόνων».

Ο κ. Φλωρίδης υποστήριξε ότι στόχος των συνηγόρων, όπως η κ. Κωνσταντοπούλου που ζητούν νέες έρευνες, «είναι να μην ξεκινήσει η δίκη ποτέ, γιατί όσο δεν ξεκινά η δίκη, δεν φανερώνεται η αλήθεια. Όταν ξεκινήσει η δίκη φανερώνονται όλα τα στοιχεία, τότε ο ελληνικός λαός θα μάθει τι έχει γίνει. Δεν θέλουν να έρθει στο φως η υπόθεση αυτή».