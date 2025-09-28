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Συναγερμός στη Μολδαβική Πρεσβεία στις Βρυξέλλες: Απειλή για βόμβα ανήμερα των εκλογών
Ειδήσεις
17:52 - 28 Σεπ 2025

Συναγερμός στη Μολδαβική Πρεσβεία στις Βρυξέλλες: Απειλή για βόμβα ανήμερα των εκλογών

Reporter.gr Newsroom
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Σε εκκένωση οδηγήθηκε την Κυριακή 28/9 η πρεσβεία της Μολδαβίας στις Βρυξέλλες, έπειτα από αναφορές για τοποθέτηση βόμβας στο κτίριο, την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών στη χώρα.

Σύμφωνα με το Politico, οι ψηφοφόροι και οι αξιωματούχοι απομακρύνθηκαν άμεσα από τον χώρο, ενώ αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες. Τελικά, η απειλή αποδείχθηκε ψευδής.

Χιλιάδες Μολδαβοί που διαμένουν στη βελγική πρωτεύουσα είχαν προσέλθει στην πρεσβεία για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι αρχές έδωσαν το «πράσινο φως» και η ψηφοφορία συνεχίστηκε κανονικά.

Αξιωματούχος της πρεσβείας σχολίασε ότι τέτοιες κινήσεις παραπέμπουν σε «τακτικές καταστολής της ψήφου», αφήνοντας αιχμές για προσπάθειες παρεμπόδισης της εκλογικής διαδικασίας.

Η υπόθεση προκάλεσε προσωρινό πανικό αλλά όχι καθυστερήσεις στην εκλογική διαδικασία, η οποία ολοκληρώθηκε υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

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