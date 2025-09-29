Σάντου (Πρόεδρος Μολδαβίας): Ισχυρή νίκη του φιλοευρωπαϊκού PAS - Εντολή για ένταξη στην ΕΕ

Η πρόεδρος της Μολδαβίας, Μάγια Σάντου, χαρακτήρισε τη νίκη του φιλοευρωπαϊκού κυβερνώντος κόμματος Δράση και Αλληλεγγύη (PAS) στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές ως «μια ισχυρή εντολή» για τη συνέχιση της πορείας ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τις πιέσεις και τις παρεμβάσεις της Ρωσίας.

«Δείξαμε σε όλο τον κόσμο ότι είμαστε θαρραλέοι και άξιοι, ότι δεν αφήνουμε να μας τρομοκρατήσουν», τόνισε η Σάντου σε συνέντευξη Τύπου, αναφερόμενη στις κατηγορίες περί ρωσικής ανάμιξης στη διαδικασία.

Ο πρόεδρος του PAS, Ίγκορ Γκρόσου, ευχαρίστησε τους πολίτες για την εμπιστοσύνη τους, κάνοντας λόγο για «μια εξαιρετικά δύσκολη μάχη». «Το PAS έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, φιλοευρωπαϊκή πλειοψηφία, μόνο επειδή εσείς μας δώσατε αυτή την ευκαιρία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Εκλογικής Επιτροπής, το PAS συγκέντρωσε 50,20% των ψήφων, εξασφαλίζοντας περίπου 55 έδρες στη νέα Βουλή των 100 εδρών, διατηρώντας την απόλυτη πλειοψηφία που κατείχε και στην απερχόμενη σύνθεση (63 έδρες).

Αντίπαλος του PAS ήταν το φιλορωσικό Πατριωτικό Μπλοκ, που περιορίστηκε στο 24,17%. Ένας από τους ηγέτες του, ο πρώην πρόεδρος Ίγκορ Ντοντόν (2016–2020), κατήγγειλε τα αποτελέσματα και κάλεσε τους υποστηρικτές του σε διαδηλώσεις στην πρωτεύουσα Κισινάου.

Η Μολδαβία, μία από τις φτωχότερες χώρες της Ευρώπης, με σύνορα στην Ουκρανία και τη Ρουμανία, παραμένει πεδίο γεωπολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στη Δύση και τη Ρωσία. Η επικράτηση του PAS ερμηνεύεται ως ισχυρή επιβεβαίωση της φιλοευρωπαϊκής πορείας που προωθεί η Σάντου από την εκλογή της το 2020.