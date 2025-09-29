Νέα Δημοκρατία: «Μόνιμη αύξηση εισοδήματος» το μήνυμα για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Η ανάρτηση στο Instagram υπογραμμίζει ότι η φορολογική μεταρρύθμιση στοχεύει στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος για ευρύ φάσμα πολιτών, από εργαζόμενους και ελεύθερους επαγγελματίες έως νέες οικογένειες και νέους ανθρώπους που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην αγορά εργασίας.
Η ανάρτηση καταλήγει με το μήνυμα: «Βάζουμε την Ελλάδα ψηλά, νοιαζόμαστε για όλους τους Έλληνες», τονίζοντας τη διάθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε παρεμβάσεις με κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα.
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