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Οι ΗΠΑ εξετάζουν πώληση πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία – Πώς επηρεάζουν τον πόλεμο
Ειδήσεις
21:13 - 29 Σεπ 2025

Οι ΗΠΑ εξετάζουν πώληση πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία – Πώς επηρεάζουν τον πόλεμο

Reporter.gr Newsroom
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Την πιθανότητα πώλησης πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία αποκάλυψε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, σημειώνοντας ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει σοβαρά το σχετικό αίτημα του Κιέβου.

Πρόκειται για ένα ενδεχόμενο που, αν υλοποιηθεί, θα μπορούσε να ανατρέψει την ισορροπία στο πεδίο του πολέμου, καθώς οι συγκεκριμένοι πύραυλοι έχουν εμβέλεια έως 2.500 χλμ., προσφέροντας στην Ουκρανία τη δυνατότητα να πλήξει ακόμη και τη Μόσχα.

Σημειώνεται ότι το οικονομικό βάρος θα κληθούν να το επωμιστούν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι. Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται απογοητευμένος από την αδιάλλακτη στάση του Βλαντίμιρ Πούτιν, με τις επιθέσεις κατά ουκρανικών στόχων να συνεχίζονται αδιάκοπα. Η προοπτική τριμερούς συνάντησης για την αποκλιμάκωση έχει «παγώσει», με το Κρεμλίνο να χρεώνεται την κύρια ευθύνη.

Στον Λευκό Οίκο φαίνεται να έχει επικρατήσει η γραμμή του υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος διατηρεί πιο επιφυλακτική στάση απέναντι στη Ρωσία. Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν πως η αλλαγή τόνου του Τραμπ στο ουκρανικό ζήτημα δεν συνεπάγεται αυτόματα δραστικότερη εμπλοκή των ΗΠΑ. Αντίθετα, θεωρείται πιθανότερο να παραχωρήσει μεγαλύτερο περιθώριο στους Ευρωπαίους εταίρους, ώστε εκείνοι να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο απέναντι στον «Τσάρο».

Σημειώνεται ότι σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Axios ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε απειλήσει τη Μόσχα με επιθέσεις όταν κάλεσε τους κατοίκους της να βρουν… καταφύγιο αν ο Πούτιν δεν συμφωνήσει σε άμεση κατάπαυση πυρός.

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