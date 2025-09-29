Αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών το 2026 για ελεύθερους επαγγελματίες

Αύξηση 4-5% στις ασφαλιστικές εισφορές φέρνει το 2026 για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, με τις τρεις πρώτες ασφαλιστικές κατηγορίες —όπου υπάγεται και η πλειονότητα των ασφαλισμένων— να επωμίζονται το μεγαλύτερο βάρος.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δελτίο του ΑΝΤ1, στην 1η ασφαλιστική κατηγορία η αύξηση θα κυμανθεί μεταξύ 9 και 12 ευρώ το μήνα, στη 2η κατηγορία περίπου 14 ευρώ, ενώ στην 3η αναμένεται επιβάρυνση 14 έως 17 ευρώ.

Το ζήτημα, όμως, δεν είναι απλώς λογιστικό. Περίπου 8 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες επιλέγουν τη χαμηλότερη κατηγορία, κυρίως λόγω αδυναμίας καταβολής υψηλότερων εισφορών. Αυτό, ωστόσο, μεταφράζεται σε χαμηλότερες συντάξεις στο μέλλον: στην 1η κατηγορία, η μελλοντική σύνταξη διαμορφώνεται στα 860 ευρώ μεικτά, ενώ στην 3η αγγίζει τα 1.110 ευρώ.

Οι νέες αυξήσεις κινδυνεύουν να εντείνουν περαιτέρω τις πιέσεις σε έναν ήδη οικονομικά ασφυκτικό χώρο. Πολλοί επαγγελματίες αντιμετωπίζουν καθημερινές δυσκολίες επιβίωσης, και κάθε επιπλέον επιβάρυνση, όσο "μικρή" κι αν φαίνεται, ενδέχεται να μεταφραστεί σε οφειλές, απώλεια ασφαλιστικής ικανότητας και φτωχότερα γηρατειά.