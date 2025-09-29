Ακρίβεια και στέγαση: Δύο μεγάλοι «πονοκέφαλοι» για τα ελληνικά νοικοκυριά

Αντιμέτωπα με έντονες οικονομικές πιέσεις βρίσκονται τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ συνεχίζει να «ροκανίζει» τα εισοδήματα, ενώ το κόστος στέγασης παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Οι καταναλωτές διαμαρτύρονται πως, παρά τις εξαγγελίες για ελέγχους και πιέσεις σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ και προμηθευτές για 1.000 βασικά προϊόντα, οι αυξήσεις τιμών έχουν ήδη επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Υπενθυμίζεται ότι οι αλυσίδες Σκλαβενίτης και Lidl βρίσκονται ουσιαστικά σε ανοιχτή κόντρα με το Υπουργείο Ανάπτυξης μετά την επιβολή προστίμου ύψους 2,2 εκατ. ευρώ για παραπλανητικές εκπτώσεις. Και οι δύο εταιρείες έχουν ανακοινώσει πως θα κινηθούν νομικά κατά της απόφασης, καθώς απορρίπτουν τις κατηγορίες.

Παράλληλα, το ζήτημα της στέγασης προκαλεί νέο «πονοκέφαλο». Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ανακοίνωσε τρεις παρεμβάσεις στο νομοθετικό πλαίσιο με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας κατοικιών προς ενοικίαση. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται πλήρης φοροαπαλλαγή για τρία χρόνια σε ιδιοκτήτες που ανοίγουν κλειστά ακίνητα.

Η ρύθμιση περιλαμβάνει επιπλέον κίνητρα για διαμερίσματα άνω των 120 τ.μ., όταν οι ενοικιαστές είναι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι, ενώ οι ιδιοκτήτες δεν θα χάνουν τη φοροαπαλλαγή αν το συμβόλαιο λυθεί πρόωρα από τον ενοικιαστή.

Οι παρεμβάσεις στοχεύουν ιδιαίτερα στην επαρχία και τα νησιά, προκειμένου να εξασφαλιστεί στέγη σε δημόσιους υπαλλήλους για τουλάχιστον ένα εξάμηνο. Οι ρυθμίσεις αναμένεται να ενσωματωθούν στο νέο νομοσχέδιο και να τεθούν προς συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου.