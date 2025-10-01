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«Καμπάνια» του Μασκ για να γίνει «cancel» το Netflix
Ειδήσεις
14:49 - 01 Οκτ 2025

«Καμπάνια» του Μασκ για να γίνει «cancel» το Netflix

Reporter.gr Newsroom
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Με αναρτήσεις του στο Χ ο Ίλον Μασκ καλεί τους followers του να διακόψουν τις συνδρομές τους στο Netflix. Όπως ισχυρίζεται η πλατφόρμα έχει περιεχόμενο που εξυπηρετεί τη woke ατζέντα, την οποία, ως γνωστόν, ο Μασκ έχει σε "μαύρη λίστα".

Η... απέχθεια στην woke ατζέντα και τη "διαφορετικότητα" ήταν άλλωστε ένας από τους σημαντικότερους λόγους που τον έφεραν κοντά με τον Ντόναλντ Τραμπ, έστω κι αν στη συνέχεια οι σχέσεις τους διαταράχθηκαν.

Ο Μασκ λοιπόν τα βάζει τώρα με το Netflix επειδή θεωρεί πως οι σειρές και οι ταινίες που έχει στην πλατφόρμα του είναι πολύ φιλικές στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.

"Ακυρώστε το Netflix για το καλό των παιδιών σας" έγραψε σε μία από τις αναρτήσεις του, αναδημοσιεύοντας και ένα σκίτσο που εμφανίζει το περιεχόμενο του Netflix ως "Δούρειο Ίππο" της woke ατζέντας στα νοικοκυριά.

Οι αναρτήσεις του Μασκ βρήκαν αρκετά μεγάλη ανταπόκριση και ξεκίνησε μια καμπάνια για το cancel του Netflix, το οποίο για την ώρα δεν έχει κάνει κάποια επίσημη αντίδραση.

Να σημειωθεί πως ο Μασκ, ο οποίος μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, στηρίζει πιο θερμά τη διακυβέρνηση Τραμπ, τάχθηκε υπέρ και της μεταρρύθμισης στο στρατό, που ασφαλώς "πετάει" έξω κάθε "διαφορετικό" άτομο. Ακόμα και το μούσι είναι πια απαγορευμένο, πόσο μάλλον τα transgender άτομα που είχαν μπει στο στράτευμα επί Τζο Μπάιντεν.

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