Μητσοτάκης από Κοπεγχάγη: Ήρθε η ώρα η ΕΕ να ενεργοποιήσει πόρους για την άμυνα

Στην άτυπη σύνοδο κορυφής στην Κοπεγχάγη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχύσει τις κοινές αμυντικές της ικανότητες, καλύπτοντας τόσο τα ανατολικά όσο και τα νότια σύνορά της.

Η συνάντηση των ευρωπαίων ηγετών αποτελεί σημαντική ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την ασφάλεια και την άμυνα της Ένωσης, ενόψει της παρουσίασης του Οδικού Χάρτη 2030 για την Άμυνα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα τέλη Οκτωβρίου.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίσει ότι η ενίσχυση των ανατολικών συνόρων της ΕΕ δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος των νοτίων συνόρων, τα οποία επίσης δέχονται απειλές. «Τα σύνορα της ΕΕ δεν σταματούν στις Βαλτικές χώρες», σημείωσε, υπενθυμίζοντας τη σημασία μιας συνολικής στρατηγικής ασφάλειας για όλη την Ευρώπη, όπως είχε επισημάνει και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου.

Στο πλαίσιο των αμυντικών προγραμμάτων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υπενθυμίσει την πρόταση που είχε υποβάλει από κοινού με τον Πρωθυπουργό της Πολωνίας Donald Tusk για τη δημιουργία ευρωπαϊκής ασπίδας αεράμυνας με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, η οποία περιλαμβάνεται στις προτάσεις που θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Κοπεγχάγη.

Στο περιθώριο της Συνόδου, θα πραγματοποιηθεί η έβδομη Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (ΕΠΚ), με δείπνο από το βασιλικό ζεύγος της Δανίας και εργασίες που ξεκινούν την Πέμπτη το πρωί. Στην ατζέντα βρίσκονται η ενίσχυση της Ουκρανίας, η αντιμετώπιση πάγιων και νέων απειλών για την ασφάλεια της Ευρώπης, η ανθεκτικότητα, το Μεταναστευτικό, η οικονομική ασφάλεια και η μείωση των εξαρτήσεων.

Ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε στρογγυλό τραπέζι για το Μεταναστευτικό, μαζί με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρωθυπουργούς κρατών-μελών όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Μάλτα, η Αυστρία, η Βουλγαρία, η Ουγγαρία και η Ανδόρρα.

Στο πλαίσιο της ΕΠΚ, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η Πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι καλούν τους ηγέτες να συμμετάσχουν στην άτυπη συνάντηση για την έναρξη του Ευρωπαϊκού Συνασπισμού κατά των Ναρκωτικών, πλατφόρμα που θα επιτρέψει συντονισμένες διασυνοριακές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών στην Ευρώπη.

Η ελληνική κυβέρνηση αναμένει ότι η Σύνοδος θα δώσει ώθηση στην ενίσχυση της συλλογικής ασφάλειας, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να προβάλλει τη στρατηγική θέση της Ελλάδας ως φρουρού των νοτίων συνόρων της ΕΕ.

Φρεντέρικσεν: Η δυσκολότερη στιγμή από τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο για την Ευρώπη

Νωρίτερα, η οικοδέσποινα της Συνόδου, η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν δήλωσε ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πρόκληση ασφαλείας από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, με τον πόλεμο στην Ουκρανία να αποτελεί βασικό παράγοντα κλιμάκωσης της έντασης.



«Πιστεύω ότι η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εξαιρετικά κρίσιμος. Όταν εξετάζω την εικόνα της Ευρώπης σήμερα, θεωρώ ότι βρισκόμαστε στη δυσκολότερη και πιο επικίνδυνη στιγμή μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όχι μετά τον Ψυχρό Πόλεμο» ανέφερε χαρακτηριστικά.