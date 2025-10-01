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Χωρίς τη Σλοβακία η άτυπη σύνοδος κορυφής της ΕΕ στην Κοπεγχάγη
Ειδήσεις
17:25 - 01 Οκτ 2025

Χωρίς τη Σλοβακία η άτυπη σύνοδος κορυφής της ΕΕ στην Κοπεγχάγη

Reporter.gr Newsroom
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Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο δεν θα συμμετάσχει στην άτυπη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κοπεγχάγη, καθώς αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την απόπειρα δολοφονίας που δέχθηκε πέρσι, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του.

«Ο πρωθυπουργός ζήτησε συγγνώμη για την απουσία του, η οποία οφείλεται σε επιδεινωμένα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την απόπειρα δολοφονίας», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Φίτσο είχε πυροβοληθεί τέσσερις φορές από κοντινή απόσταση στην κοιλιακή χώρα το 2024 και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ νοσηλεύτηκε επί ημέρες σε κρίσιμη κατάσταση. Επανήλθε στα καθήκοντά του μερικούς μήνες αργότερα.

Η σλοβακική ηλεκτρονική εφημερίδα Dennik N ανέφερε ότι ο Φίτσο συμμετείχε νωρίτερα σε πρωινή συνεδρίαση της κυβέρνησης, ωστόσο είχε ακυρώσει και άλλες δημόσιες εμφανίσεις τους τελευταίους μήνες.

Στην ατζέντα των Ευρωπαίων ηγετών που συγκεντρώνονται στην Κοπεγχάγη περιλαμβάνονται συζητήσεις για την πρόταση δημιουργίας ενός «τείχους κατά drones» και άλλα ζητήματα που αφορούν την άμυνα, καθώς και το ενδεχόμενο αξιοποίησης παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων υπέρ της Ουκρανίας, στο πλαίσιο του πολέμου κατά της ρωσικής εισβολής.

Ο Ρόμπερτ Φίτσο έχει εκφραστεί αρνητικά απέναντι στην παροχή στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, ενώ διατηρεί στενές σχέσεις με τη Ρωσία, από την οποία η Σλοβακία συνεχίζει να προμηθεύεται ενέργεια.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο ίδιος είχε δηλώσει ότι η Σλοβακία δεν είναι σε θέση να στηρίξει νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας, μέχρις ότου η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάσει προτάσεις που θα συνδυάζουν τους κλιματικούς στόχους με τις ανάγκες της αυτοκινητοβιομηχανίας και της βαριάς βιομηχανίας, καθώς και μέτρα για την ανακούφιση από τις υψηλές τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ.

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