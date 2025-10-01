Συνάντηση υπουργών Άμυνας Ρωσίας και Βόρειας Κορέας στη Μόσχα

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας, Αντρέι Μπελούσοφ, είχε συνάντηση με τον Βορειοκορεάτη ομόλογό του, Νο Κουάνγκ Τσολ, στη Μόσχα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025.

Οι δύο υπουργοί παραβρέθηκαν στα αποκαλυπτήρια ενός μνημείου στην περιφέρεια της Μόσχας, αφιερωμένου στους Κορεάτες αντάρτες που πολέμησαν στο πλευρό του σοβιετικού στρατού κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το πρακτορείο TASS δεν παρείχε περαιτέρω λεπτομέρειες για τη συνάντηση, αφήνοντας ασαφές το αν στη συζήτηση συμπεριλήφθηκαν ζητήματα που σχετίζονται με την παρούσα στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Μόσχας και Πιονγκγιάνγκ – ένα θέμα που έχει προκαλέσει αυξημένη ανησυχία στη Δύση το τελευταίο διάστημα.