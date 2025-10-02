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Συνάντηση της Γκίλφοϊλ με την Ελληνίδα πρέσβειρα στις ΗΠΑ
Ειδήσεις
11:03 - 02 Οκτ 2025

Συνάντηση της Γκίλφοϊλ με την Ελληνίδα πρέσβειρα στις ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ πραγματοποίησε πρόσφατα επίσημη επίσκεψη στην Ελληνίδα πρέσβειρα στις ΗΠΑ, Κατερίνα Νασίκα, σε μια ιδιαίτερα θερμή και φιλική συνάντηση.  

Οι δύο γυναίκες φωτογραφήθηκαν μαζί και η εικόνα τους αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της ελληνικής πρεσβείας, συνοδευόμενη από τη λεζάντα: «Ας πάμε τις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ στο επόμενο επίπεδο», υποδηλώνοντας την πρόθεση για ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Ουάσινγκτον, Μιχάλη Ιγνατίου, η κ. Γκίλφοϊλ παρουσίασε στην Ελληνίδα πρέσβειρα τις σκέψεις και τα σχέδιά της για την ελληνοαμερικανική σχέση, με την Κατερίνα Νασίκα να δείχνει ικανοποίηση από όσα ακούστηκαν στη διάρκεια της συνάντησης.

Η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα φαίνεται ότι σκοπεύει να διατηρήσει επαφή με την ελληνοαμερικανική κοινότητα και να ενισχύσει τη συνεργασία με φορείς και οργανώσεις της ομογένειας. Όπως έγινε γνωστό, αναμένεται να πραγματοποιήσει επιπλέον επαφές με οργανώσεις της Διασποράς, ενώ σύντομα θα ταξιδέψει και στη Νέα Υόρκη, όπου θα επισκεφτεί την Αρχιεπισκοπή Αμερικής και θα έχει συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο, σύμφωνα με το καθιερωμένο διπλωματικό πρωτόκολλο.

Σε σχόλιό του, ο Μιχάλης Ιγνατίου επεσήμανε τη σημασία της αμερικανικής διπλωματικής παρουσίας στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα είναι από τις μεγαλύτερες και ισχυρότερες στην ευρύτερη περιοχή. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν είναι σπάνιο Αμερικανοί διπλωμάτες που υπηρετούν στην Αθήνα να μετακινούνται σε κρίσιμες περιοχές όπως η Μέση Ανατολή. Παράλληλα, χαρακτήρισε την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα «ηγέτιδα δύναμη» στα Βαλκάνια, κάτι που αναδεικνύει τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στον γεωπολιτικό σχεδιασμό των ΗΠΑ στην περιοχή.

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