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Μπέζος: «Καλή φούσκα» με μακροπρόθεσμα οφέλη η επενδυτική έκρηξη στην Τεχνητή Νοημοσύνη
Ειδήσεις
16:55 - 03 Οκτ 2025

Μπέζος: «Καλή φούσκα» με μακροπρόθεσμα οφέλη η επενδυτική έκρηξη στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Reporter.gr Newsroom
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Ο Τζεφ Μπέζος, ιδρυτής της Amazon, δήλωσε ότι η «έκρηξη» επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί μια «καλή φούσκα» που τελικά ωφελεί την κοινωνία, ακόμη κι αν υπάρξει απότομη πτώση στις μετοχές – όπως είχε συμβεί με την Amazon κατά τη διάρκεια της φούσκας του dotcom.

Μιλώντας στο τεχνολογικό συνέδριο Italian Tech Week στο Τορίνο, ο Μπέζος εξήγησε πως αυτό που βλέπουμε σήμερα μοιάζει περισσότερο με «βιομηχανική φούσκα» παρά με «χρηματοπιστωτική», σαν αυτές που πυροδότησαν κρίσεις, όπως το 2008. Τόνισε ότι τέτοιες βιομηχανικές φούσκες, αν και μπορεί να οδηγήσουν σε χρηματοοικονομικές απώλειες, αφήνουν πίσω τους μόνιμες υποδομές και τεχνολογίες που τελικά ωφελούν την κοινωνία.

«Όταν η σκόνη καταλαγιάσει και ξεχωρίσουν οι νικητές, η κοινωνία έχει να κερδίσει από αυτές τις καινοτομίες. Αυτό συμβαίνει και τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι αληθινό. Τα οφέλη για την κοινωνία θα είναι τεράστια», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Μπέζος, σε μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις του, συνομίλησε επί σκηνής με τον Τζον Έλκαν, πρόεδρο των Stellantis και Ferrari. Εκτός από την τεχνητή νοημοσύνη, μίλησε και για το διάστημα, προβλέποντας πως «εκατομμύρια άνθρωποι θα ζουν στο διάστημα μέσα στις επόμενες δεκαετίες», κυρίως από επιλογή, καθώς τα ρομπότ θα είναι πιο αποτελεσματικά από τον άνθρωπο σε τέτοιες συνθήκες. Όπως είπε, στο διάστημα θα κατασκευαστούν και τεράστια data centers τεχνητής νοημοσύνης, με ηλιακή ενέργεια.

«Δεν υπήρξε ποτέ καλύτερη εποχή για να είσαι ενθουσιασμένος για το μέλλον», τόνισε. «Ζούμε σε μια περίοδο όπου εξελίσσονται ταυτόχρονα πολλές “χρυσές εποχές”».

Όταν ρωτήθηκε για τις ομοιότητες με την περίοδο των dotcoms, θυμήθηκε τη μεγάλη πτώση της μετοχής της Amazon από τα 113 δολάρια στα 6, γύρω στο 2000. Παρ’ όλα αυτά, υποστήριξε ότι η αξία της μετοχής δεν αντικατόπτριζε την πραγματική κατάσταση της εταιρείας του, η οποία είχε υγιή θεμελιώδη μεγέθη.

«Όταν υπάρχει τόσος ενθουσιασμός – όπως τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη – τα πάντα χρηματοδοτούνται. Κάθε ιδέα, καλή ή κακή, παίρνει κεφάλαια. Οι επενδυτές μέσα σε όλον αυτόν τον ενθουσιασμό, δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν τι αξίζει πραγματικά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνει κάτι αληθινό. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι πραγματική, και θα επηρεάσει κάθε βιομηχανία», υπογράμμισε. «Δεν ξέρουμε πότε ακριβώς θα γίνει αυτό, αλλά σίγουρα έρχεται».

Νωρίτερα στην ίδια εκδήλωση, ο CEO της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον, προειδοποίησε ότι σημαντικό μέρος των σημερινών επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη «πιθανόν να μην αποδώσει», παρομοιάζοντας την τρέχουσα κατάσταση με εκείνη του 1998: «Αν είχαμε αυτή τη συζήτηση τότε, θα λέγατε το ίδιο, αλλά η αγορά συνέχισε να ανεβαίνει για άλλα τρία χρόνια».

«Δεν ξέρουμε ακόμα αν πρόκειται για φούσκα. Ίσως δούμε μια διόρθωση στις αγορές μέσα στους επόμενους 12 με 24 μήνες, αλλά δεν θα πρέπει να μας εκπλήξει αυτό, με βάση την τρέχουσα πορεία», δήλωσε ο Σόλομον. Ωστόσο, αναγνώρισε πως η ΑΙ μπορεί να μετασχηματίσει την παγκόσμια αγορά εργασίας και να ενισχύσει την παραγωγικότητα με τρόπους που δεν έχουμε ξαναδεί.

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