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Σύσκεψη στο Μαξίμου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου – Αμετακίνητος ο ΑΔΜΗΕ στη διεκδίκηση των €25 εκατ.
Πολιτική
20:25 - 05 Οκτ 2025

Σύσκεψη στο Μαξίμου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου – Αμετακίνητος ο ΑΔΜΗΕ στη διεκδίκηση των €25 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό στην οποία συμμετείχε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, καθώς και η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής (5/10) με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.  

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο της συζήτησης στο Μαξίμου βρέθηκαν τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει, με την επισήμανση ότι ο ΑΔΜΗΕ δεν αλλάζει στάση ως προς τη διεκδίκηση της πρώτης δόσης, ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ από τη Ρυθμιστική Αρχή της Κύπρου για το έτος 2025.

Ο στόχος της σύσκεψης ήταν να εξεταστεί σε βάθος η οικονομική διάσταση του θέματος, δεδομένου ότι το χρονοδιάγραμμα είναι καθορισμένο και οι αποφάσεις έχουν ήδη ληφθεί. Ο φορέας υλοποίησης παραμένει ο ΑΔΜΗΕ, και αναμένεται νεότερη επίσημη ενημέρωση με βάση τα αποτελέσματα της σημερινής συνάντησης. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές σύντομα θα υπάρξουν σχετικές τοποθετήσεις.

Σε πολιτικό επίπεδο, υπενθυμίζεται η πρόσφατη κοινή δήλωση του πρωθυπουργού και του Προέδρου της Κύπρου στη Νέα Υόρκη, όπου επαναβεβαιώθηκε η κοινή γραμμή των δύο χωρών για την προώθηση του έργου, το οποίο χαρακτηρίζεται στρατηγικής σημασίας για την ευρύτερη περιοχή.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στον απόηχο του δημοσιεύματος του «Φιλελευθέρου», το οποίο προηγήθηκε των σημερινών γεγονότων, αλλά και της διάψευσης από πλευράς του ΑΔΜΗΕ. Παράλληλα, τοποθετήθηκε δημόσια και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

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