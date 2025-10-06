Γάλλοι σοσιαλιστές: Δεν στηρίζουμε την κυβέρνηση Λεκορνί υπό τις παρούσες συνθήκες

Ο επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Γαλλίας, Ολιβιέ Φορ, ξεκαθάρισε τη Δευτέρα πως, υπό τις παρούσες συνθήκες, το κόμμα του σκοπεύει να καταψηφίσει τη νέα κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί. Ωστόσο, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο αλλαγής στάσης, εφόσον ο Λεκορνί δεσμευτεί σε ουσιαστικές και ριζικές μεταρρυθμίσεις.

«Η απογοήτευση είναι το κυρίαρχο συναίσθημα… Στην πραγματικότητα, βρισκόμαστε μπροστά σε μια πολιτική κρίση χωρίς προηγούμενο», ανέφερε ο Φορ μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter.

Μετά από τέσσερις εβδομάδες διαβουλεύσεων, η Γαλλία ανακοίνωσε την Κυριακή τη συγκρότηση νέας κυβέρνησης —της τρίτης σε διάστημα ενός έτους— η οποία, ωστόσο, απειλείται άμεσα από πρόταση μομφής τόσο από την αριστερά όσο και από την ακροδεξιά.

Το Ελιζέ έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τους 18 βασικούς υπουργούς, οι οποίοι συνθέτουν τον κορμό της νέας κυβέρνησης. Οι υπόλοιπες τοποθετήσεις αναμένονται μετά την ομιλία του Λεκορνί στην Εθνοσυνέλευση το απόγευμα της Τρίτης, όπου θα παρουσιάσει την κυβερνητική του πλατφόρμα.

Πολλοί από τους υπουργούς παραμένουν στις ίδιες θέσεις που κατείχαν υπό τον κεντρώο προκάτοχό του, Φρανσουά Μπαϊρού. Έτσι, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό διατηρεί τη θέση του στο Υπουργείο Εξωτερικών, ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων Μπρουνό Ρεταϊγιό παραμένει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ενώ ο Ζεράλ Νταρμανέν συνεχίζει στο ίδιο χαρτοφυλάκιο.

Η Ελιζαμπέτ Μπορν αναλαμβάνει το Υπουργείο Παιδείας, ο Μανουέλ Βαλς μετακινείται στα Υπερπόντια Εδάφη και η Κατρίν Βοτρέν παίρνει το συνδυασμένο χαρτοφυλάκιο Υγείας και Εργασίας. Ο Ρολάν Λεσκίρ αναλαμβάνει τα Οικονομικά, ο Ερίκ Βερτ το Χωροταξίας και Στέγασης, ενώ η Ανιές Πανιέ-Ρινασέρ παίρνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Υπουργός Γεωργίας είναι πλέον η Ανί Ζενεβάρ, ενώ στον Προϋπολογισμό τοποθετείται η Αμελί ντε Μονσαλέν. Η Ναϊμά Μουτσού ηγείται του νέου Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής και Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Φιλίπ Ταμπαρό αναλαμβάνει τα Μεταφορές και η Μαρίνα Φεραρί το Αθλητισμού και Νεολαίας.

Κυβερνητική εκπρόσωπος ορίστηκε η Ορόρ Μπερζ, ενώ ο Ματιέ Λεφέβρ αναλαμβάνει υφυπουργός για τις σχέσεις με το κοινοβούλιο.

Η πιο ηχηρή επιστροφή είναι εκείνη του Μπρουνό Λεμέρ, ο οποίος μετακινείται από το Υπουργείο Οικονομικών στο Υπουργείο Άμυνας, αντικαθιστώντας τον ίδιο τον Λεκορνί. Ο Λεμέρ υπήρξε ακλόνητος υπουργός Οικονομίας από το 2017 έως το 2024 υπό τον Εμανουέλ Μακρόν.

Ο διάδοχός του, Ρολάν Λεσκίρ, αναλαμβάνει ένα απαιτητικό έργο: να προτείνει έναν νέο κρατικό προϋπολογισμό που θα γίνει αποδεκτός από την Εθνοσυνέλευση, σε μια περίοδο όπου τα δημόσια οικονομικά της χώρας είναι σε οριακή κατάσταση, με το χρέος να ξεπερνά τα 3,3 τρισεκατομμύρια ευρώ ή το 115% του ΑΕΠ.

Παρά τη συγκρότηση της νέας κυβέρνησης, τα σύννεφα δεν έχουν διαλυθεί. Η απειλή ανατροπής παραμένει έντονη, τόσο από την αριστερή όσο και από την ακροδεξιά αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά, ειρωνεύτηκε την κυβέρνηση ως «συλλογή των τελευταίων μακρονιστών που παραμένουν αγκιστρωμένοι στη Σχεδία της Μέδουσας» — μια αναφορά στον διάσημο πίνακα του Ζερικό που απεικονίζει ανθρώπους ναυαγούς. Από την πλευρά του, ο ηγέτης της ριζοσπαστικής αριστεράς Ζαν-Λικ Μελανσόν αποκάλεσε το νέο κυβερνητικό σχήμα «πομπή φαντασμάτων», προβλέποντας πως δεν πρόκειται να μακροημερεύσει.