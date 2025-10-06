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Η φον ντερ Λάιεν είναι αντιμέτωπη με δύο προτάσεις μομφής
Ειδήσεις
11:58 - 06 Οκτ 2025

Η φον ντερ Λάιεν είναι αντιμέτωπη με δύο προτάσεις μομφής

Reporter.gr Newsroom
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Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, βρίσκεται αυτή την εβδομάδα υπό αυξανόμενη πίεση από τους νομοθέτες της ΕΕ, καθώς η εύθραυστη συμμαχία που την υποστηρίζει δοκιμάζεται μετά από περισσότερο από ένα χρόνο εντάσεων.

Η επικεφαλής της ΕΕ θα αντιμετωπίσει αρχικά μια σκληρή ανάκριση από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη Δευτέρα (6/10), πριν δύο ψηφοφορίες μη εμπιστοσύνης την Πέμπτη (9/10) στο Στρασβούργο — λιγότερο από τρεις μήνες μετά την επιτυχημένη αντιμετώπιση παρόμοιας πρόκλησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο προτάσεις μομφής κατά της φον ντερ Λάιεν από την ακροαριστερά και την ακροδεξιά έχουν ελάχιστες πιθανότητες να ανατρέψουν την πρόεδρο του ισχυρού εκτελεστικού οργάνου της Ένωσης.

Ωστόσο, ενώ ίσως ήλπιζε ότι η τελευταία πρόταση τον Ιούλιο θα έβαζε τέλος στις προκλήσεις, οι καταγγελίες κατά της φον ντερ Λάιεν έχουν αυξηθεί από τότε. Οι προτάσεις αποκαλύπτουν, επίσης, την έντονη δυσαρέσκεια που επικρατεί στο κοινοβούλιο, το οποίο έχει επηρεαστεί από την άνοδο της ακροδεξιάς στις εκλογές του Ιουνίου 2024.

Οι ψηφοφορίες της Πέμπτης θα αναδείξουν την κατάσταση της λεγόμενης φιλοευρωπαϊκής συμμαχίας μεταξύ της συντηρητικής ομάδας του ΕΛΚ, της οποίας ηγείται η φον ντερ Λάιεν — της μεγαλύτερης δύναμης στο κοινοβούλιο — και των κεντρώων και σοσιαλιστών.

«Είναι πολύ ασταθής», δήλωσε ο κεντρώος ευρωβουλευτής, Pascal Canfin, ο οποίος εκφράζει το φόβο ότι η σοσιαλιστική ομάδα μπορεί τελικά να αποχωρήσει από τη συμμαχία. «Έχουμε ένα καλύτερο εναλλακτικό σενάριο; Όχι, καθόλου. Διότι οποιοδήποτε εναλλακτικό σενάριο θα ήταν ακόμη χειρότερο», πρόσθεσε.

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