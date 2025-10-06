Πτώση στις γαλλικές τράπεζες μετά την παραίτηση Λεκορνί

Η ανακοίνωση της παραίτησης του γάλλου Πρωθυπουργού Σεμπαστιέν Λεκορνί προκάλεσε άμεσες αναταράξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές, με τις μετοχές των μεγάλων γαλλικών τραπεζών να υποχωρούν σημαντικά κατά το άνοιγμα της συνεδρίασης.

Συγκεκριμένα, οι μετοχές της BNP Paribas υποχώρησαν κατά 4,35%, της Société Générale κατά 5,91% και της Crédit Agricole κατά 4,35%. Ο δείκτης CAC 40 σημείωσε πτώση 2% αμέσως μετά την ανακοίνωση και στις 11:10 τοπική ώρα διαπραγματευόταν με απώλειες 1,49%.

Η πτώση των τραπεζών αποδίδεται «100% σε αυτή την πολιτική απόφαση», σύμφωνα με τον Alexandre Baradez, υπεύθυνο αναλύσεων στην IG France.

Οι μετοχές των τραπεζών επηρεάστηκαν άμεσα από την αιφνίδια αύξηση των επιτοκίων δανεισμού της Γαλλίας, τα οποία ανέβηκαν από 3,51% χθες σε 3,61% λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση. «Οι γαλλικές, αλλά και οι ευρωπαϊκές τράπεζες βρίσκονται στο κόκκινο, διότι διακρατούν γαλλικό χρέος. Με την αύξηση των επιτοκίων των δεκαετών ομολόγων, οι επενδυτές επαναπροσδιορίζουν το ρίσκο τους», εξηγεί ο Baradez.

Παράλληλα, ο Antoine Andreani, διευθυντής έρευνας στην XTB France, προειδοποιεί: «Αν το όριο του 3,60% ξεπερασθεί, το γαλλικό χρέος μπορεί να εκτεθεί σε μαζικές επιθέσεις, γεγονός που θα αυξήσει τη νευρικότητα των αγορών».

Το spread, η διαφορά μεταξύ γερμανικών και γαλλικών επιτοκίων δανεισμού στις αγορές, έφθασε τις 89 μονάδες βάσης αμέσως μετά την παραίτηση, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο, έναντι 81 μονάδων βάσης χθες.

«Η παραίτηση του Λεκορνί βυθίζει την πολιτική σκηνή στην αβεβαιότητα. Οι επενδυτές φοβούνται την εκδήλωση ενός φαινομένου ντόμινο στην οικονομική και τη δημοσιονομική πολιτική», σχολιάζει ο Antoine Andreani, υπογραμμίζοντας τον κλυδωνισμό που προκαλείται τόσο στις αγορές χρέους όσο και στο τραπεζικό σύστημα της Γαλλίας.