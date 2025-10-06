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Άνοιγμα αιτήσεων για το Μητρώο Παρόχων Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης — Πρόγραμμα €12 εκατ. για 2.500 παιδιά
Ειδήσεις
14:24 - 06 Οκτ 2025

Άνοιγμα αιτήσεων για το Μητρώο Παρόχων Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης — Πρόγραμμα €12 εκατ. για 2.500 παιδιά

Reporter.gr Newsroom
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Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ενημερώνει τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες πρώιμης παιδικής παρέμβασης ότι το τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου θα ανοίξουν οι αιτήσεις για εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης.

Το Πιλοτικό Πρόγραμμα Πρώιμης Οικογενειοκεντρικής Παιδικής Παρέμβασης (ΠΠΠ) απευθύνεται σε παιδιά έως 6 ετών με αναπηρία ή αναπτυξιακές διαταραχές, ασφαλισμένα ή ανασφάλιστα, που διαθέτουν ΑΜΚΑ. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με συνολικό προϋπολογισμό €12.000.000, και στοχεύει να καλύψει κατ’ ελάχιστον 2.500 παιδιά.

Η «αξία τοποθέτησης» (voucher) για κάθε ωφελούμενο καθορίζεται ως εξής:

  • €800/μήνα για κατ’ ελάχιστον 20 συνεδρίες
  • €600/μήνα για κατ’ ελάχιστον 15 συνεδρίες
  • €400/μήνα για κατ’ ελάχιστον 10 συνεδρίες

Ο φορέας υλοποίησης είναι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.), η οποία θα δημιουργήσει το Ηλεκτρονικό Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες που θα παρέχουν οι εγγεγραμμένοι πάροχοι θα περιλαμβάνουν:

  • Συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση οικογενειών
  • Σύνταξη εξατομικευμένων σχεδίων παρέμβασης
  • Ειδικές θεραπείες
  • Εκπαίδευση σε υποστηρικτική τεχνολογία, νοηματική γλώσσα, κινητικότητα
  • Διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες υποστήριξης

Χρονοδιάγραμμα

  • Πρόσκληση και υποβολή αιτήσεων Παρόχων: Τρίτο δεκαήμερο Οκτωβρίου (διάρκεια υποβολής: 15 ημέρες)
  • Υποβολή αιτήσεων για ωφελούμενους: Αρχές Νοεμβρίου 2025
  • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: Μέχρι το τέλος του 2025, βάσει μοριοδότησης από την ΕΕΤΑΑ

Δικαίωμα υποβολής και προϋποθέσεις

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

  • Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε παιδιά ή άτομα με αναπηρία
  • Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με πιστοποίηση του άρθρου 5 του ν. 2646/1998
  • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα
  • Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας
  • Νομικά πρόσωπα που λειτουργούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας του ν. 2716/1999
  • Κέντρα ειδικών θεραπειών και εγκεκριμένοι οργανισμοί ή φορείς του άρθρου 51 του ν. 4139/2013

Διεπιστημονική ομάδα:

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο Μητρώο είναι η ύπαρξη διεπιστημονικής ομάδας που περιλαμβάνει τουλάχιστον:

  • Αναπτυξιακό παιδίατρο ή παιδοψυχίατρο ή παιδονευρολόγο
  • Ψυχολόγο
  • Κοινωνικό λειτουργό
  • Εργοθεραπευτή
  • Λογοθεραπευτή
  • Ένα μέλος από τις ειδικότητες: φυσικοθεραπευτής, ειδικός παιδαγωγός ή απόφοιτος τμήματος φυσικής αγωγής με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή

Επιπλέον ειδικότητες όπως νοσηλευτές, παιγνιοθεραπευτές, δραματοθεραπευτές και εκπαιδευτικοί ειδικής φυσικής αγωγής μπορούν να συμμετέχουν επικουρικά.

Ειδική πρόβλεψη για μικρούς νησιωτικούς/ορεινούς Δήμους:

Η διεπιστημονική ομάδα μπορεί να αποτελείται από τουλάχιστον δύο ειδικότητες από την παραπάνω λίστα.

Οι πάροχοι που θα ολοκληρώσουν την απαιτούμενη εκπαίδευση θα ενταχθούν οριστικά στο Μητρώο και θα παρέχουν υπηρεσίες μέσω voucher.

HelpDesk & Επικοινωνία

  • Τηλέφωνα: 213 1320671 | 213 1320650 | 213 1320680
  • Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τελευταία τροποποίηση στις 06/10/2025 - 14:29
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