Ιταλία: Πρόταση στον ΟΗΕ για «ολυμπιακή εκεχειρία» πριν τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026

Η Ιταλία σκοπεύει να καταθέσει πρόταση στα Ηνωμένα Έθνη για την καθιέρωση παγκόσμιας εκεχειρίας πριν από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου-Κορτίνα το 2026, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη (7/10) ο υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι.

Η ιδέα της ολυμπιακής εκεχειρίας έχει τις ρίζες της στην αρχαία Ελλάδα, όταν οι αντιμαχόμενες πλευρές ανέστελλαν τις συγκρούσεις κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων ώστε οι αθλητές να μπορούν να ταξιδεύουν με ασφάλεια από και προς την Ολυμπία.

Παρότι ο ΟΗΕ και οι διοργανωτές των Αγώνων έχουν καλέσει επανειλημμένα σε παγκόσμια εκεχειρία, οι εκκλήσεις αυτές δεν έχουν εισακουστεί στη σύγχρονη εποχή από το 1896 έως σήμερα — ούτε κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Οι Αγώνες του Μιλάνου-Κορτίνα θα διεξαχθούν από 6 έως 22 Φεβρουαρίου 2026.

«Με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου-Κορτίνα, υποβάλλουμε πρόταση στα Ηνωμένα Έθνη για ολυμπιακή εκεχειρία σε όλους τους πολέμους, συμπεριλαμβανομένων της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής», δήλωσε ο Ταγιάνι.

«Πρέπει να είμαστε υπέρμαχοι της ειρήνης», πρόσθεσε, στο περιθώριο διεθνούς διάσκεψης στη Ρώμη. «Υποστηρίζουμε το σχέδιο των ΗΠΑ (για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα) και, όπως είπε ο Πάπας Λέων, δεν πρέπει ποτέ να σταματήσουμε να ελπίζουμε για την ειρήνη».

Το σχέδιο 20 σημείων που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο οδήγησε σε έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τη Δευτέρα (6/10), θεωρείται η πιο ελπιδοφόρα πρωτοβουλία για τον τερματισμό του πολέμου. Ως απάντηση στην ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, ορισμένες δυτικές χώρες –όχι όμως η Ιταλία– έχουν αναγνωρίσει επίσημα το παλαιστινιακό κράτος, εκφράζοντας στήριξη στις μακροχρόνιες επιδιώξεις των Παλαιστινίων για ανεξάρτητη πατρίδα.