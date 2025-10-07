ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ιταλία: Πρόταση στον ΟΗΕ για «ολυμπιακή εκεχειρία» πριν τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026
Ειδήσεις
16:13 - 07 Οκτ 2025

Ιταλία: Πρόταση στον ΟΗΕ για «ολυμπιακή εκεχειρία» πριν τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026

Reporter.gr Newsroom
Η Ιταλία σκοπεύει να καταθέσει πρόταση στα Ηνωμένα Έθνη για την καθιέρωση παγκόσμιας εκεχειρίας πριν από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου-Κορτίνα το 2026, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη (7/10) ο υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι.

Η ιδέα της ολυμπιακής εκεχειρίας έχει τις ρίζες της στην αρχαία Ελλάδα, όταν οι αντιμαχόμενες πλευρές ανέστελλαν τις συγκρούσεις κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων ώστε οι αθλητές να μπορούν να ταξιδεύουν με ασφάλεια από και προς την Ολυμπία.

Παρότι ο ΟΗΕ και οι διοργανωτές των Αγώνων έχουν καλέσει επανειλημμένα σε παγκόσμια εκεχειρία, οι εκκλήσεις αυτές δεν έχουν εισακουστεί στη σύγχρονη εποχή από το 1896 έως σήμερα — ούτε κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Οι Αγώνες του Μιλάνου-Κορτίνα θα διεξαχθούν από 6 έως 22 Φεβρουαρίου 2026.

«Με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου-Κορτίνα, υποβάλλουμε πρόταση στα Ηνωμένα Έθνη για ολυμπιακή εκεχειρία σε όλους τους πολέμους, συμπεριλαμβανομένων της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής», δήλωσε ο Ταγιάνι.

«Πρέπει να είμαστε υπέρμαχοι της ειρήνης», πρόσθεσε, στο περιθώριο διεθνούς διάσκεψης στη Ρώμη. «Υποστηρίζουμε το σχέδιο των ΗΠΑ (για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα) και, όπως είπε ο Πάπας Λέων, δεν πρέπει ποτέ να σταματήσουμε να ελπίζουμε για την ειρήνη».

Το σχέδιο 20 σημείων που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο οδήγησε σε έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τη Δευτέρα (6/10), θεωρείται η πιο ελπιδοφόρα πρωτοβουλία για τον τερματισμό του πολέμου. Ως απάντηση στην ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, ορισμένες δυτικές χώρες –όχι όμως η Ιταλία– έχουν αναγνωρίσει επίσημα το παλαιστινιακό κράτος, εκφράζοντας στήριξη στις μακροχρόνιες επιδιώξεις των Παλαιστινίων για ανεξάρτητη πατρίδα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η THRAKON επεκτείνει την δραστηριότητά της στην Ιταλία
Επιχειρήσεις

Η THRAKON επεκτείνει την δραστηριότητά της στην Ιταλία

Γάζα: Η πρώτη χαραμάδα ειρήνης μετά από δύο χρόνια πολέμου και τα αγκάθια της συμφωνίας
Ειδήσεις

Γάζα: Η πρώτη χαραμάδα ειρήνης μετά από δύο χρόνια πολέμου και τα αγκάθια της συμφωνίας

Τζορτζέτι (ΥΠΟΙΚ Ιταλίας): Η ΕΚΤ πρέπει να μειώσει τα επιτόκια λόγω στασιμότητας στην ευρωζώνη
Ειδήσεις

Τζορτζέτι (ΥΠΟΙΚ Ιταλίας): Η ΕΚΤ πρέπει να μειώσει τα επιτόκια λόγω στασιμότητας στην ευρωζώνη

Italgas: Στη Σαρδηνία η πρώτη εγκατάσταση για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου - Παροχή στα αστικά δίκτυα
Επιχειρήσεις

Italgas: Στη Σαρδηνία η πρώτη εγκατάσταση για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου - Παροχή στα αστικά δίκτυα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
09/10/2025 - 17:15

Ανδρουλάκης: Δεν αμφισβητούμε τη στρατηγική σχέση με Ισραήλ, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε συνένοχοι του Νετανιάχου

Χρηματιστήρια
09/10/2025 - 17:09

Έντονη μεταβλητότητα στη Wall: S&P 500 και Nasdaq σε νέα ιστορικά υψηλά πριν τη πτώση

Αυτοδιοίκηση
09/10/2025 - 16:59

Δούκας: Η Αθήνα γίνεται παγκόσμιος κόμβος βιώσιμης κινητικότητας με το «UCI Forum 2026»

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:52

Η Γάζα σε σταυροδρόμι: Εκεχειρία με ρήγματα και πολλά ερωτηματικά

Πολιτική
09/10/2025 - 16:52

Μάντζος (ΠΑΣΟΚ) για δηλώσεις Ζαχάροβα: Ρωσικός και τουρκικός αναθεωρητισμός συμπορεύονται

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:48

Έκρηξη σε κέντρο της Orange στο Παρίσι - Τρεις τραυματίες και μαζική διακοπή υπηρεσιών

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:37

Ερντογάν: Η Τουρκία θα συμμετάσχει στη δύναμη για τη Γάζα - Στόχος να σταματήσει η γενοκτονία

Πολιτική
09/10/2025 - 16:35

Καλαφάτης: Η καινοτομία, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η «πράσινη» και «γαλάζια» τεχνολογία ενώνουν Ελλάδα και Κύπρο

Πολιτική
09/10/2025 - 16:34

Αιχμές Βορίδη για Μαξίμου μετά τις καταγγελίες Βάρρα

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:22

Εμπλοκή στο 19ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας λόγω Αυστρίας και Σλοβακίας

Πολιτική
09/10/2025 - 16:19

Γεραπετρίτης από Ελσίνκι: Στόχος μας είναι μια ισχυρότερη, πιο ανθεκτική και στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 16:15

Τσαβδαρίδης: Έξυπνα και πράσινα επιχειρηματικά πάρκα αλλάζουν τον βιομηχανικό χάρτη της Ελλάδας

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:06

ΕΕ: Δημιουργία ομάδας για έρευνα σχετικά με κατηγορίες κατασκοπείας από την Ουγγαρία

Πολιτική
09/10/2025 - 16:05

Άδωνις: «Καμία απαγωγή, πήγατε για TikTok» – Πέρκα: «Γενοκτονία στη Γάζα, η Ιστορία θα είναι αμείλικτη»

Πολιτική
09/10/2025 - 16:02

Κατσέλη: Ο Τσίπρας μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου

Οικονομία
09/10/2025 - 15:53

ΑΑΔΕ: Καταργείται η υποχρεωτική εκτύπωση αποδείξεων στα διόδια

Πολιτική
09/10/2025 - 15:45

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να απομακρύνει τη ΝΔ από την εξουσία

Πολιτική
09/10/2025 - 15:45

Μαρινάκης: Ανάπτυξη πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης στο προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026

Ειδήσεις
09/10/2025 - 15:34

Θρήνος στη Μπόκα Τζούνιορς: Έφυγε από τη ζωή ο προπονητής Μιγκέλ Ρούσο

Ειδήσεις
09/10/2025 - 15:29

ΗΠΑ: Ήπια άνοδος 0,58% στις τιμές καταναλωτικών αγαθών το Σεπτέμβριο

Ανεμοδείκτης
09/10/2025 - 15:28

Déjà vu: Ο Καμμένος θα έβλεπε νέα συνεργασία με τον Τσίπρα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
09/10/2025 - 15:25

Changan Automobile: Πόσο κοστίζουν στην Ελλάδα τα Deepal S07 & Deepal S05

Ειδήσεις
09/10/2025 - 15:18

Αυτοκινητοπομπή του ΟΗΕ στη Γάζα: Προγραμματισμένη αποστολή φαρμάκων, όχι απελευθέρωση ομήρων

Ειδήσεις
09/10/2025 - 15:14

Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: 54 νέοι σταθμοί τηλεοπτικής κάλυψης σε απομονωμένες περιοχές της χώρας

Πολιτική
09/10/2025 - 15:13

Φάμελλος από Φιλιατρά: Η κυβέρνηση είναι με τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/10/2025 - 14:59

Στρατηγική συνεργασία METLEN και Ομίλου Καράτζη για τη μεγαλύτερη αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 14:49

Ο ΣΒΠΕ αναδεικνύει το ρόλο του πλαστικού στη βιώσιμη συσκευασία τροφίμων

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 14:33

Βουτιά 16% για τη μετοχή της Ferrari μετά τη μείωση προβλέψεων και στόχων ηλεκτροκίνησης

Ειδήσεις
09/10/2025 - 14:31

Στον Ούγγρο συγγραφέα Λάσλο Κρασναχορκάι το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας

Πολιτική
09/10/2025 - 14:29

Καϊμακάκης στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Όλοι στη Δικαιοσύνη, τα χρήματα θα ανακτηθούν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ