Πάπας Λέων: Επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο τον Νοέμβριο
Ειδήσεις
16:56 - 07 Οκτ 2025

Πάπας Λέων: Επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο τον Νοέμβριο

Reporter.gr Newsroom
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, μέσω επίσημης ανακοίνωσης, εξέφρασε τη χαρά και την ικανοποίησή του για την επικείμενη επίσκεψη του Πάπα Λέοντος ΙΔ’.

Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται ως ανταπόκριση στην πρόσκληση που του απηύθυνε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, με σκοπό να τιμήσουν από κοινού την 1700ή επέτειο από τη σύγκληση της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου στη Νίκαια.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι δύο ηγέτες των Εκκλησιών θα μεταβούν στις 28 Νοεμβρίου στη Νίκαια της Βιθυνίας, τόπο διεξαγωγής της ιστορικής Συνόδου. Στη συνέχεια, ο Πάπας θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Φανάρι, κατά τις ημερομηνίες 29 και 30 Νοεμβρίου, με αφορμή τον εορτασμό του Αγίου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου, ιδρυτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως.

