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ΕΕ και Ιαπωνία εμβαθύνουν συνεργασία στην έρευνα και καινοτομία
Ειδήσεις
18:55 - 07 Οκτ 2025

ΕΕ και Ιαπωνία εμβαθύνουν συνεργασία στην έρευνα και καινοτομία

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, ανοίγοντας τον δρόμο για την πλήρη συμμετοχή της Ιαπωνίας στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», με τις σχετικές διαπραγματεύσεις να αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2025.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Κιότο, μεταξύ της Ευρωπαίας Επιτρόπου Νεοφυών Επιχειρήσεων, Έρευνας και Καινοτομίας, Εκατερίνας Ζαχαρίεβα, και του Ιάπωνα Υπουργού Επιστημών και Τεχνολογικής Πολιτικής, Μινόρου Κιούτσι. Και οι δύο τόνισαν τη σημασία της συνεργασίας για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των δύο πλευρών.

Πρόσβαση Ιαπώνων ερευνητών στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»

Η συμφωνία προβλέπει ότι οι Ιάπωνες ερευνητές θα μπορούν να συμμετάσχουν ισότιμα με τους Ευρωπαίους εταίρους στο πρόγραμμα εργασίας 2026/2027 του «Ορίζων Ευρώπη». Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον Πυλώνα ΙΙ, ο οποίος χρηματοδοτεί έργα για το κλίμα, την ενέργεια, την κινητικότητα, τον ψηφιακό τομέα, τη βιομηχανία, το διάστημα και την υγεία.

Η Επίτροπος Ζαχαρίεβα δήλωσε: «Η Ευρώπη και η Ιαπωνία διαθέτουν το ταλέντο και την τεχνολογία, όμως πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε μαζί. Η σύνδεση με το “Ορίζων Ευρώπη” θα μας δώσει αυτή τη δυνατότητα, προσφέροντας στους ερευνητές και τις ερευνήτριές μας την ευκαιρία να κάνουν ανακαλύψεις που στη συνέχεια θα εφαρμοστούν στα νοσοκομεία, στους λογαριασμούς ενέργειας και στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν καθημερινά οι πολίτες. Αυτή είναι η συνεργασία στην πράξη».

Στη συνάντηση τονίστηκε επίσης η σημασία της νέας έκθεσης της ομάδας εμπειρογνωμόνων ΕΕ–Ιαπωνίας για τα προηγμένα υλικά. Η έκθεση αναδεικνύει κοινές ανάγκες στους τομείς των κατασκευών, της ενέργειας, της κινητικότητας, των ηλεκτρονικών και της έρευνας που βασίζεται σε δεδομένα. Οι προτεραιότητες αυτές θα αποτελέσουν το επίκεντρο των μελλοντικών έργων και των πολιτικών διαλόγων.

Η Ιαπωνία αποτελεί στρατηγικό εταίρο της ΕΕ στους τομείς της επιστήμης και της καινοτομίας εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες. Οι επίσημες διαπραγματεύσεις για τη σύνδεση με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2024, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών και ανοίγοντας τον δρόμο για καινοτόμα έργα με διεθνή αντίκτυπο.

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