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ΣΥΡΙΖΑ: Πώς γίνεται ο Μητσοτάκης δεν ήταν ενήμερος, για το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;
Πολιτική
18:40 - 07 Οκτ 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Πώς γίνεται ο Μητσοτάκης δεν ήταν ενήμερος, για το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;

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«Μετά τις σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και νυν συνεργάτης του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Βάρρας, έθεσε αναγκαστικά τον εαυτό του στη διάθεση των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής αφού, σε διαφορετική περίπτωση, θα αντιμετώπιζε νομικές συνέπειες, όπως του διαμηνύθηκε από τα μέλη της Επιτροπής», σχολιάζουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως υποστήριξαν, «ο κ. Βάρρας, παρά τις επίμονες ερωτήσεις του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, επικαλείται διαρκώς κενά μνήμης “λόγω προχωρημένης ηλικίας”, δηλώνει ότι δεν θυμάται για τα ΑΦΜ που τελικά “πληρώθηκαν” το 2020, ούτε είναι σίγουρος αν είχε ενημερωθεί, ως πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, για την ύποπτη και σκανδαλώδη αύξηση του ζωικού κεφαλαίου στην Κρήτη το 2020».

«Ειρωνικά απορεί αν θα έπρεπε να σφάξει ο ίδιος τα πλεονάζοντα αρνιά, αν και θα έπρεπε να επιδείξει μεγαλύτερη σοβαρότητα ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία εξετάζει ένα σκάνδαλο που έχει προκαλέσει απόγνωση στους κανονικούς αγρότες της χώρας μας», συνεχίζουν οι ίδιες πηγές ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας:

«Ήταν ξανά αποκαλυπτικός για τον ρόλο του Μ. Βορίδη στο σκάνδαλο καθώς ο τελευταίος, σύμφωνα με τον κ. Βάρρα, παρενέβη σε βαθμό “παράβασης καθήκοντος” στην προκήρυξη του ΟΠΕΚΕΠΕ για τον Τεχνικό Σύμβουλο το 2020 και απαίτησε την παραίτηση Βάρρα γιατί “έκανε καλά τη δουλειά του” και “ξεκάρφωνε ανομίες”. Ο κ. Βάρρας υποστήριξε ότι δεχόταν πίεση από τον Τεχνικό Σύμβουλο, την Neuropublic, εταιρεία του κ. Γαργαλάκου για να προχωρήσει σε παράνομες πληρωμές και αρνήθηκε. Η καρατόμησή του έγινε μετά από απαίτηση της Neuropublic με εκτελεστή τον Μάκη Βορίδη».

«Όπως ανέφερε ξεκάθαρα, το “συμφωνώ” του κ. Βορίδη ήταν συμφωνία σε μια έκνομη ενέργεια κατανομής του εθνικού αποθέματος και παράνομων επιδοτήσεων», προσέθεσαν.

Υποστήριξαν ακόμα ότι «ο κ. Βάρρας εμφανίζεται απόλυτα βέβαιος για ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν έχει ερωτηθεί ποτέ από τον πρωθυπουργό για τα ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ – “όσο παράξενο κι αν ακούγεται αυτό”, όπως ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά».

«Δεν είχε πει λέξη στον πρωθυπουργό, παρότι μετά τη θητεία του στην κορυφή του Οργανισμού διορίστηκε σε θέση “δίπλα” στον Κυρ. Μητσοτάκη, από τα τέλη του 2020. Και παρότι έχει καταθέσει επί 36 ώρες και σε τρεις φάσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία» σημειώνουν επίσης οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, συμπληρώνοντας:

«Η αφωνία του για τον κ. Μητσοτάκη ίσως οφείλεται στα εγκώμια που ο ίδιος ο κ. Βάρρας είχε εκφράσει παλαιότερα για τον πρωθυπουργό: “κάθε Κρητικός πρέπει να νιώθει υπερηφάνεια για τον πατριώτη τους, γιατί είναι τιμή για όλους μας που αυτή την στιγμή βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας μας και μας βγάζει από πολλά αδιέξοδα και χειρίζεται με παραδειγματικό τρόπο κρίσεις”. Και για να φρεσκάρουμε τη μνήμη του, θυμίζουμε ότι είχε τοποθετηθεί “υπεύθυνος της επιστημονικής ομάδας, για τη μελέτη αποκατάστασης των Λευκών Ορέων, του Ιδρύματος Κωνσταντίνου Μητσοτάκη”, ενώ προηγούμενα, επί της Δημαρχίας της κυρίας Μπακογιάννη στην Αθήνα, είχε σημαντικό ρόλο στον Δήμο. Ο ίδιος, πριν από την αποπομπή του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, διατεινόταν δημοσίως ότι είχε απευθείας συνομιλίες με το Γραφείο του πρωθυπουργού».

«Πώς γίνεται να πιστέψει κανείς ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν ήταν ενήμερος, για το “γαλάζιο” σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;» κατέληξαν.

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