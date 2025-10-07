Τέλη Νοεμβρίου ολοκληρώνεται κανονικά το Πάτρα – Πύργος

Ο Χρίστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κατά την διάρκεια της παρουσίας του στο Οlympia Forum VI αναφέρθηκε στην προσπάθεια της Πολιτείας να «προχωρήσει όλα τα μεγάλα εμβληματικά έργα υποδομών που θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας».

Μιλώντας για τις προκλήσεις στον τομέα των υποδομών, ο υπουργός ανέφερε ότι «ο ρόλος των υποδομών και μεταφορών είναι πολυδιάστατος και η πολιτική που ασκείται σε αυτό το πεδίο επηρεάζει όλες τις εκφάνσεις της οικονομικής δραστηριότητας αλλά και την εικόνα της χώρας σε διεθνές επίπεδο. Είναι μία δύσκολη εξίσωση που προσπαθούμε να λύσουμε μέσα από παρεμβάσεις και έχοντας συγκεκριμένους πόρους».

O κ. Δήμας στάθηκε επίσης στο γεγονός ότι «η πολυετής κρίση δεν επέτρεψε να γίνουν πολλές παρεμβάσεις στον τομέα αυτό και με τις οικονομικές δυνατότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να προχωρήσουμε τα έργα και όλες τις παρεμβάσεις που έχουμε σχεδιάσει». Ακόμη, επεσήμανε, ότι η κρίση που ταλαιπώρησε τη χώρα, οδήγησε στο να υπάρχουν και πολλές ανάγκες συντήρησης στα έργα υποδομών, ενώ έπρεπε να προχωρήσει και η αναβάθμιση των μέσων.

Για το οδικό δίκτυο Πάτρα - Πύργος, τόνισε ότι απομένουν ακόμη 10 χιλιόμετρα να δοθούν και αυτό θα γίνει μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, μέσα στα χρονικά περιθώρια που έχουν τεθεί, ενώ αναφέρθηκε στη συνέχεια και στα μεγάλα έργα υποδομών που είναι σε εξέλιξη ή αναμένεται να ξεκινήσουν στη χώρα.

Παράλληλα, υπογράμμισε τις εμβληματικές υποδομές οι οποίες αναμένεται να αλλάξουν τη μορφή της συγκοινωνίας στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια, όπως οι συνδέσεις των μεγάλων λιμανιών της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και ο εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου. «Προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε το στρατηγικό πλεονέκτημα της χώρας μας με όσους διαθέσιμους πόρους έχουν», τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός.