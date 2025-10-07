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Ερντογάν – Πούτιν: Τηλεφωνική επικοινωνία για ειρήνη στην Ουκρανία και εκεχειρία στη Γάζα
Ειδήσεις
18:24 - 07 Οκτ 2025

Ερντογάν – Πούτιν: Τηλεφωνική επικοινωνία για ειρήνη στην Ουκρανία και εκεχειρία στη Γάζα

Reporter.gr Newsroom
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Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα 7/10 ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, σε μία προσπάθεια να ενισχυθεί η διπλωματική συνεργασία και να προωθηθεί η ειρήνη σε Ουκρανία και Γάζα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Ερντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε στον Πούτιν ότι οι διπλωματικές πρωτοβουλίες πρέπει να αποκτήσουν δυναμική, προκειμένου να επιτευχθεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να εργάζεται ενεργά για την προώθηση της ειρήνης.

Στη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκαν επίσης οι διμερείς σχέσεις των δύο χωρών και μια σειρά από περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα, με έμφαση στις προσπάθειες της Τουρκίας για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα.

Η επικοινωνία αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονων διεθνών προκλήσεων, με τον πόλεμο στην Ουκρανία να παραμένει ενεργό μέτωπο και τη Μέση Ανατολή να αντιμετωπίζει αυξανόμενη ένταση, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της Τουρκίας ως μεσολαβητή σε κρίσιμες γεωπολιτικές συγκρούσεις.

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