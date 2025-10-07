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ΕΕ: Αντικαθιστά από 12 Οκτωβρίου τους ελέγχους διαβατηρίων με ψηφιακό σύστημα εισόδου-εξόδου (EES)
Ειδήσεις
18:39 - 07 Οκτ 2025

ΕΕ: Αντικαθιστά από 12 Οκτωβρίου τους ελέγχους διαβατηρίων με ψηφιακό σύστημα εισόδου-εξόδου (EES)

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται να αντικαταστήσει σταδιακά τους παραδοσιακούς ελέγχους διαβατηρίων στα εξωτερικά της σύνορα με ένα ψηφιακό σύστημα διαχείρισης εισόδου και εξόδου (EES), με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών και την ενίσχυση της ασφάλειας. 

Η νέα διαδικασία θα αφορά τους Αυστραλούς και τους πολίτες χωρών εκτός ΕΕ, με την εφαρμογή της να ξεκινά από τις 12 Οκτωβρίου, ενώ η πλήρης λειτουργία του συστήματος αναμένεται έως τις 10 Απριλίου 2026.

Το EES είναι ένα αυτοματοποιημένο βιομετρικό σύστημα που καταγράφει την είσοδο και έξοδο υπηκόων τρίτων χωρών για βραχεία παραμονή έως 90 ημέρες εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών. Το σύστημα θα εφαρμοστεί στις 29 χώρες της Ζώνης Σένγκεν – δηλαδή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συν την Ελβετία, τη Νορβηγία, το Λίχτενσταϊν και την Ισλανδία.

Ωστόσο, η Ιρλανδία και η Κύπρος θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την παραδοσιακή διαδικασία ελέγχου. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ανήκει στη Ζώνη Σένγκεν, αλλά οι είσοδοι και οι έξοδοι των ταξιδιωτών θα καταγράφονται, μαζί με τα βιομετρικά τους στοιχεία, σε περίπτωση εφαρμογής σχετικού συστήματος.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το EES «θα αντικαταστήσει σταδιακά τις σφραγίδες στα διαβατήρια με ένα ψηφιακό σύστημα που καταγράφει πότε εισέρχεται και εξέρχεται κάποιος από τη χώρα, επισπεύδοντας τους ελέγχους στα σύνορα και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα του προσωπικού». Παράλληλα, το σύστημα θα συμβάλει στην πρόληψη της λαθρομετανάστευσης και θα προσφέρει στις αρχές μεγαλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες για τους ταξιδιώτες, μειώνοντας τους κινδύνους ασφαλείας.

Πότε θα ξεκινήσει η εφαρμογή

Η λειτουργία του EES ξεκινά από τις 12 Οκτωβρίου 2025, ωστόσο οι αλλαγές θα είναι σταδιακές. Η πλήρης εφαρμογή του συστήματος θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 10 Απριλίου 2026, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι ταξιδιώτες θα εξυπηρετούνται μέσω μιας βελτιστοποιημένης διαδικασίας.

Ποιους αφορά η αλλαγή

Το νέο σύστημα αφορά όσους ταξιδεύουν σε χώρες της Ζώνης Σένγκεν χωρίς διαβατήριο κράτους μέλους της ΕΕ για μικρό χρονικό διάστημα, δηλαδή έως 90 ημέρες εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών. Το χρονικό διάστημα υπολογίζεται ως μία ενιαία περίοδος για όλες τις χώρες που χρησιμοποιούν το EES. Η χρήση του συστήματος είναι δωρεάν για τους ταξιδιώτες.

Τι πρέπει να κάνουν οι ταξιδιώτες

Κατά την άφιξή τους, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες πληροφορίες στο σύστημα, καταχωρώντας τα προσωπικά τους στοιχεία. Αυτά τα δεδομένα θα παραμείνουν στο σύστημα για τρία χρόνια, ώστε μόνο τα βιομετρικά στοιχεία όπως αποτυπώματα και φωτογραφίες να επαναχρησιμοποιούνται για μελλοντικές εισόδους.

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας προειδοποιεί ότι, ενώ η εγγραφή θα διαρκεί μόλις λίγα λεπτά, ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις και μεγάλες ουρές κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής.

Τι ισχύει για παραμονή άνω των 180 ημερών

Για όσους σκοπεύουν να παραμείνουν περισσότερο, η Αυστραλία έχει συνάψει συμφωνίες απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης με αρκετές χώρες της Ζώνης Σένγκεν, όπως η Αυστρία, το Βέλγιο, η Δανία, η Φινλανδία, η Γερμανία, η Ισλανδία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες, η Νορβηγία και η Σουηδία. Οι ταξιδιώτες θα πρέπει να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες αυτών των συμφωνιών και για την νομική προστασία που προσφέρουν.

Με την εφαρμογή του EES, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να συνδυάσει την τεχνολογική καινοτομία με την ασφάλεια, μειώνοντας τις καθυστερήσεις στα σύνορα και προσφέροντας μια πιο γρήγορη και ασφαλή εμπειρία για τους επισκέπτες από τρίτες χώρες.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/10/2025 - 18:47
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