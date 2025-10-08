Ρωσία: Απειλές για «σκληρή» απάντηση αν οι ΗΠΑ παραδώσουν Tomahawk στην Ουκρανία

Ένας ανώτερος Ρώσος βουλευτής δήλωσε ότι η Ρωσία θα καταρρίψει πυραύλους Tomahawk και θα βομβαρδίσει τις βάσεις εκτόξευσής τους, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να τους προμηθεύσουν στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι η Μόσχα θα βρει τρόπο να ανταποδώσει χτυπήματα στην Ουάσιγκτον.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είπε τη Δευτέρα (6/10) ότι θα ήθελε να γνωρίζει τι σκοπεύει να κάνει η Ουκρανία με τους Tomahawk πριν συμφωνήσει να τους παραδώσει, καθώς δεν επιθυμεί να κλιμακώσει τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ωστόσο, σημείωσε ότι έχει «κατά κάποιον τρόπο λάβει απόφαση» σχετικά με το θέμα.

«Η απάντησή μας θα είναι σκληρή, μετρημένη και ασύμμετρη. Θα βρούμε τρόπους να βλάψουμε όσους μας προκαλούν προβλήματα», δήλωσε ο Αντρέι Καρταπόλοφ, επικεφαλής της επιτροπής άμυνας του ρωσικού κοινοβουλίου, στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA. Ο Καρταπόλοφ υποστήριξε, επίσης, ότι οι Tomahawk δεν θα αλλάξουν σημαντικά το πεδίο της μάχης, ακόμη και αν παραδοθούν στην Ουκρανία, δεδομένου ότι θα δοθούν σε περιορισμένους αριθμούς — δεκάδες και όχι εκατοντάδες.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά αυτούς τους πυραύλους, πώς πετούν, πώς να τους καταρρίψουμε. Έχουμε «εργαστεί» μαζί τους στη Συρία, οπότε δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο. Τα μόνα προβλήματα θα είναι για όσους τα προμηθεύουν και όσους τα χρησιμοποιούν. Εκεί θα είναι τα προβλήματα», πρόσθεσε.

Ο Καρταπόλοφ τόνισε ότι μέχρι στιγμής η Μόσχα δεν έχει ενδείξεις ότι η Ουκρανία προετοιμάζει θέσεις εκτόξευσης για τους Tomahawk και ότι κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να κρυφτεί. Σε περίπτωση που αυτό συμβεί, η Ρωσία θα χρησιμοποιήσει drones και πυραύλους για να καταστρέψει τέτοιες εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Ριάμπκοφ, κάλεσε την Ουάσιγκτον να εξετάσει «με νηφαλιότητα» την υπόθεση της πιθανής προμήθειας Tomahawks, υπογραμμίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε σοβαρό βήμα κλιμάκωσης και θα δημιουργούσε μια «ποιοτική» αλλαγή στην κατάσταση.