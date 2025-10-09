ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Ζελένσκι: Νόμπελ ειρήνης στον Τραμπ αν μας δώσει πυραύλους Tomahawks
Ειδήσεις
14:22 - 09 Οκτ 2025

Ζελένσκι: Νόμπελ ειρήνης στον Τραμπ αν μας δώσει πυραύλους Tomahawks

Reporter.gr Newsroom
Εάν οι ΗΠΑ στείλουν πυραύλους Tomahawk στην Ουκρανία  και βοηθήσει στη διαπραγμάτευση μιας εκεχειρίας με τη Ρωσία, τότε το Κίεβο θα προτείνει τον Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης, δήλωσε σήμερα Πέμπτη ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Κατά τη διάρκεια της πιο πρόσφατης συνάντησής μας, δεν άκουσα ένα "όχι". Αυτό που άκουσα ήταν ότι οι εργασίες θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο και ότι αυτή η πιθανότητα θα εξεταστεί», δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους στο Κίεβο σχετικά με μια συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη στα τέλη Σεπτεμβρίου.

«Το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου δεν θα είναι εύκολο, αλλά σίγουρα είναι ο δρόμος προς τα εμπρός. Και αν ο Τραμπ δώσει στον κόσμο - πάνω απ' όλα, στον ουκρανικό λαό - την ευκαιρία για μια τέτοια εκεχειρία, τότε ναι, θα πρέπει να προταθεί για το Νόμπελ Ειρήνης», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Θα τον προτείνουμε εκ μέρους της Ουκρανίας».

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους ότι οι πύραυλοι Tomahawk, οι οποίοι έχουν βεληνεκές έως και 1.500 χιλιόμετρα και θα επιτρέψουν στην Ουκρανία να χτυπήσει στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία μέχρι τη Σιβηρία, θα μπορούσαν να ενισχύσουν την Ουκρανία και να «λογικέψει λίγο τους Ρώσους, φέρνοντάς τους στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι το Κίεβο είχε ζητήσει τους πυραύλους ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς κατά τη διάρκεια της θητείας του Μπάιντεν, αλλά το αίτημα απορρίφθηκε.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι είχε «κατά κάποιο τρόπο» λάβει μια απόφαση για το αν θα στείλει τους πυραύλους στην Ουκρανία, αλλά ήθελε ορισμένες διευκρινίσεις για το πώς θα χρησιμοποιηθούν.

«Κατά κάποιο τρόπο πήρα μια απόφαση. Νομίζω ότι θέλω να μάθω τι θα κάνουν με αυτούς, πού θα τους στέλνουν, υποθέτω. Πρέπει να θέσω αυτή την ερώτηση», είπε ο Τραμπ , προσθέτοντας ότι δεν θέλει να δει κλιμάκωση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

