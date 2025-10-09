ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΑΔΕΔΥ: Εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία στις 14 Οκτωβρίου
Εργασιακά
14:09 - 09 Οκτ 2025

ΑΔΕΔΥ: Εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία στις 14 Οκτωβρίου

Reporter.gr Newsroom
Την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίαςγια την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025, ημέρα συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής του νέου εργασιακού νομοσχεδίου, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ.

Όπως επισημαίνει η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της, τα αιτήματά της παραμένουν κυρίαρχα για:

«- Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο. Απαίτηση για 7ωρο/5ήμερο/35ωρο.

- Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

- Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές.

- Κατάργηση της εισφοράς 2%.

- Ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017.

- Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.

- Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.

- Κατάργηση του νέου Πειθαρχικού Δικαίου».

«Η απεργία της 14ης Οκτωβρίου είναι σταθμός στον αγώνα για αξιοπρέπεια, ελεύθερο χρόνο και ζωή με δικαιώματα», αναφέρει η ΑΔΕΔΥ και καλεί όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να δώσουν μαζικό, αποφασιστικό «παρών» στην απεργία και στις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.

Η συγκέντρωση στην Αθήνα θα γίνει στις 11:00, στο Σύνταγμα.

