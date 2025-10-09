ΗΠΑ: Ήπια άνοδος 0,58% στις τιμές καταναλωτικών αγαθών το Σεπτέμβριο

Οι τιμές των διαρκών καταναλωτικών και προσωπικών αγαθών στις Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψαν άνοδο το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της OpenBrand που δημοσιοποιήθηκαν την Πέμπτη (9/10), αν και η επίδραση των εισαγωγικών δασμών δείχνει να εξασθενεί.

Πιο συγκεκριμένα, η OpenBrand ανέφερε ότι ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για διαρκή και προσωπικά αγαθά σημείωσε άνοδο 0,58% σε μηνιαία βάση, μετά την αύξηση 0,45% που είχε καταγραφεί τον Αύγουστο. Ο δείκτης στηρίζεται στη βάση δεδομένων της εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει τιμές, εκπτώσεις και διαθεσιμότητα για περισσότερα από 400.000 προϊόντα.

Η τελευταία αύξηση αποδίδεται στην άνοδο των τιμών προϊόντων επικοινωνίας, προσωπικής φροντίδας και αναψυχής, λόγω της κατάργησης της εξαίρεσης «de minimis» τον Αύγουστο — η οποία επέτρεπε την εισαγωγή προϊόντων αξίας κάτω των 800 δολαρίων χωρίς δασμούς. Αντίθετα, οι τιμές των οικιακών συσκευών παρέμειναν σταθερές μετά την άνοδό τους τον Αύγουστο, ενώ η αύξηση στις τιμές ειδών οικιακής βελτίωσης επιβραδύνθηκε.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της OpenBrand, Ralph McLaughlin, εξήγησε ότι η κατάργηση αυτής της εξαίρεσης επηρεάζει προϊόντα μικρού μεγέθους, όπως κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, κονσόλες παιχνιδιών και είδη προσωπικής φροντίδας, τα οποία παρουσίασαν και τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών.

«Τα προϊόντα μεγάλου όγκου, όπως οι συσκευές και ο εξοπλισμός εξωτερικής χρήσης, δείχνουν επιβράδυνση της ανόδου τιμών, γεγονός που σημαίνει ότι οι επιπτώσεις των δασμών που επιβλήθηκαν νωρίτερα φέτος έχουν ήδη απορροφηθεί και δεν προκαλούν νέο πληθωρισμό», πρόσθεσε ο McLaughlin.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται θετική ένδειξη και ενισχύει την άποψη αρκετών οικονομολόγων ότι οι πληθωριστικές συνέπειες από τους εκτεταμένους δασμούς που έχει επιβάλει ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι πιθανό να έχουν προσωρινό χαρακτήρα.