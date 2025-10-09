Αυτοκινητοπομπή του ΟΗΕ στη Γάζα: Προγραμματισμένη αποστολή φαρμάκων, όχι απελευθέρωση ομήρων

Οχήματα του Ερυθρού Σταυρού που καταγράφηκαν να κινούνται από το νότιο προς το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας δεν έχουν σχέση με την ομάδα που αναμένεται να μεταφέρει τους ομήρους από τα χέρια της Χαμάς στο Ισραήλ, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν οι Times of Israel.

Αν και κάποιες αναφορές παρουσίαζαν αυτή την κίνηση ως ένδειξη για την επερχόμενη απελευθέρωση των ομήρων, πληροφορίες που έλαβε το ToI αποκαλύπτουν ότι το συγκεκριμένο ταξίδι ήταν μέρος μιας προγραμματισμένης αποστολής του Ερυθρού Σταυρού, με σκοπό την παράδοση φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού.