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Υεμένη: Οι Χούθι σε επιφυλακή μέχρι να επιβεβαιωθεί η εκεχειρία Ισραήλ–Χαμάς
Ειδήσεις
23:20 - 09 Οκτ 2025

Υεμένη: Οι Χούθι σε επιφυλακή μέχρι να επιβεβαιωθεί η εκεχειρία Ισραήλ–Χαμάς

Reporter.gr Newsroom
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Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν σήμερα ότι παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, έως ότου διαπιστωθεί η εφαρμογή της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Ο ηγέτης του κινήματος, Άμπντελ Μάλικ αλ Χούθι, δήλωσε ότι η οργάνωση θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις για να διαπιστώσει αν η εκεχειρία θα οδηγήσει «πραγματικά στον τερματισμό των επιθέσεων εναντίον της Λωρίδας της Γάζας».

«Θα παραμείνουμε σε εγρήγορση και απολύτως προετοιμασμένοι. Πρέπει να διατηρήσουμε το ανώτατο επίπεδο επαγρύπνησης και ετοιμότητας», υπογράμμισε ο αλ Χούθι σε ομιλία του.

Από τον Νοέμβριο του 2023, οι Χούθι έχουν πραγματοποιήσει δεκάδες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον του Ισραήλ, αλλά και εμπορικών πλοίων που, σύμφωνα με τους ίδιους, συνδέονται με το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία.

Οι επιθέσεις αυτές, όπως υποστηρίζουν, αποτελούν ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας, ενώ έχουν προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στη ναυσιπλοΐα της Ερυθράς Θάλασσας — ενός από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους για το παγκόσμιο εμπόριο.

Παράλληλα, αναλυτές εκτιμούν ότι η στάση των Χούθι θα αποτελέσει βαρόμετρο για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, καθώς η συνέχιση ή η αποκλιμάκωση των επιθέσεων τους θα εξαρτηθεί από την πραγματική εφαρμογή της συμφωνίας Ισραήλ–Χαμάς και τη στάση των ΗΠΑ στην περιοχή.

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