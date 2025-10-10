ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σάννα Μάριν: Προτείνει εργασιακή… επανάσταση με τετραήμερη εργασία και εξάωρο
Ειδήσεις
13:19 - 10 Οκτ 2025

Σάννα Μάριν: Προτείνει εργασιακή… επανάσταση με τετραήμερη εργασία και εξάωρο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η πρώην πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Σάννα Μάριν, πρότεινε την εγκαθίδρυση ενός πιο ευέλικτου ωραρίου εργασίας, το οποίο θα αποτελείται από τετραήμερη εργάσιμη εβδομάδα με έξι ώρες εργασίας την ημέρα.

Η Μάριν δήλωσε ότι το ευέλικτο ωράριο θα δώσει στους εργαζομένους περισσότερο χρόνο για τις οικογένειές τους.

Αυτή τη στιγμή, η εργάσιμη εβδομάδα στη Φινλανδία αποτελείται από πέντε ημέρες, με οκτώ ώρες εργασίας την καθεμία.

Είναι γνωστό ότι η Μάριν ηγούνταν μιας κεντροαριστερής συμμαχίας, η οποία αποτελείται από τέσσερα ακόμα κόμματα, όλα υπό την ηγεσία γυναικών.

Επιπλέον, πριν διοριστεί πρωθυπουργός, είχε διατελέσει Υπουργός Μεταφορών της Φινλανδίας.

Ως Υπουργός Μεταφορών, η Μάριν είχε ταχθεί ξεκάθαρα υπέρ της μείωσης του ωραρίου εργασίας, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα βελτίωνε τις ανθρώπινες σχέσεις και την παραγωγικότητα των εργαζομένων.

«Πιστεύω ότι οι άνθρωποι αξίζουν να περνούν περισσότερο χρόνο με τις οικογένειες τους, τα αγαπημένα τους πρόσωπα, τα χόμπι τους και άλλες πτυχές της ζωής, όπως ο πολιτισμός. Αυτό θα μπορούσε να είναι το επόμενο βήμα για εμάς στον κόσμο της εργασίας», σχολίασε η πρωθυπουργός σχετικά με την πρότασή της.

Σημειώνεται ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται να κυκλοφορήσει η αυτοβιογραφία της Μάριν, η οποία αυτή τη στιγμή εργάζεται στο think tank του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πτώση στο πετρέλαιο με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Εμπορεύματα

Πτώση στο πετρέλαιο με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Νορβηγία: Σε χαμηλό τετραμήνου ο πληθωρισμός - «Παράθυρο» για νέα μείωση επιτοκίων από Norges Bank
Ειδήσεις

Νορβηγία: Σε χαμηλό τετραμήνου ο πληθωρισμός - «Παράθυρο» για νέα μείωση επιτοκίων από Norges Bank

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 27 έως 31 Ιουλίου
Εργασιακά

Οι πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 27 έως 31 Ιουλίου

ΔΥΠΑ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για τις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας στον τουρισμό
Εργασιακά

ΔΥΠΑ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για τις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας στον τουρισμό

ΗΠΑ: Ισχυρό τρίμηνο προσλήψεων και 98.000 νέες θέσεις εργασίας τον Ιούνιο
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Ισχυρό τρίμηνο προσλήψεων και 98.000 νέες θέσεις εργασίας τον Ιούνιο

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν 22 δωρεάν διαδικτυακά εργαστήρια συμβουλευτικής τον Ιούλιο
Εργασιακά

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν 22 δωρεάν διαδικτυακά εργαστήρια συμβουλευτικής τον Ιούλιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
28/07/2026 - 15:01

Φωτιά στην Πάρο - Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο

Νομίσματα
28/07/2026 - 14:34

Sell off στα crypto: Γιατί το Bitcoin κατρακύλησε σε χαμηλό 10ημέρου

Ανεμοδείκτης
28/07/2026 - 14:27

Οι εκλογές που (μάλλον) αργούν και η γκρίνια που (δικαίως) εντείνεται

Ειδήσεις
28/07/2026 - 14:21

Σεισμός στην Ιαπωνία: Τουλάχιστον 50 τραυματίες, προβλήματα σε ηλεκτροδότηση και μεταφορές

Πολιτική
28/07/2026 - 14:13

Ο Ανδρουλάκης καλωσόρισε τον Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ - Το βιογραφικό του

Πολιτική
28/07/2026 - 13:55

Γρηγοράκου: Η κυβέρνηση βάζει μια Α.Ε. όπου υπάρχει χρήμα από τον πολιτισμό

Οικονομία
28/07/2026 - 13:44

Νέος Πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ο Σάκης Ιωαννίδης

Magazino
28/07/2026 - 13:38

Το Γυάλινο Μουσικό Θέατρο παρουσιάζει: «Ιούλιος Βερν - 2 χρόνια διακοπές»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 13:31

Πειραιώς: Τυχόν νέα παραβίαση της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν αυξάνει τους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία

Εμπορεύματα
28/07/2026 - 13:30

Συνεχίζεται η ελεύθερη πτώση στο πετρέλαιο – Κάτω από τα $85 το Brent

Ανακοινώσεις
28/07/2026 - 13:30

Όμιλος AKTOR: Διαπραγμάτευση Νέων Μετοχών μετά την ΑΜΚ - Το μήνυμα Εξάρχου

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 13:15

Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και Qualco Foundation δημιουργούν το Ελληνικό Ολυμπιακό Σπίτι

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 13:05

Goldman Sachs: Εγχειρίδιο για τη διαδοχή, την ανάπτυξη και τη διατήρηση της οικογενειακής επιχειρηματικής

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 12:58

Η WATT GROUP αναλαμβάνει την αναβάθμιση και 6ετή λειτουργία του ΧΥΤ Πάρου

Ανεμοδείκτης
28/07/2026 - 12:57

Ξεπέρασε και τον... Τραμπ ο Εξάρχου

Πολιτική
28/07/2026 - 12:47

Θεμιστοκλέους: Πάνω από 75000 ασθενείς αξιολόγησαν τα δημόσια νοσοκομεία - Υψηλή η ικανοποίησή τους

Ειδήσεις
28/07/2026 - 12:29

Σεισμός 3,8 ρίχτερ στο Άγιο Όρος

Αναλύσεις
28/07/2026 - 12:22

Axia-Alpha Finance: Ισχυρό β' τρίμηνο για τις τράπεζες με κέρδη €1,43 δισ.

Οικονομία
28/07/2026 - 12:09

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 13,6% στην οικοδομική δραστηριότητα τον Απρίλιο

Πολιτική
28/07/2026 - 11:49

Αποχώρησε από τους «Δημοκράτες» του Κασσελάκη η Μυρτώ Κοροβέση

Ναυτιλία
28/07/2026 - 11:48

EY-Parthenon για ναυπηγεία: Στα 197 εκατ. ευρώ τα έσοδα του κλάδου - Στο 0,4% η διείσδυση στη διεθνή αγορά

Ειδήσεις
28/07/2026 - 11:35

ifo: Μικρή βελτίωση των προσδοκιών για τις γερμανικές εξαγωγές

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 11:24

Alpha Bank - Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων: Νέα στρατηγική συμφωνία μέσω του InvestEU για την ελληνική επιχειρηματικότητα

Ακίνητα
28/07/2026 - 11:18

Ακίνητα: Οι non-dom συναλλαγές υπερβαίνουν πλέον τις συναλλαγές Golden Visa

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
28/07/2026 - 11:16

Οι αντιφάσεις της τουριστικής έκρηξης: Το παράδειγμα της Βαρκελώνης – Συνέντευξη με την Άννα Πατσέκο

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
28/07/2026 - 11:13

Coca-Cola Hellas: Νέος Γενικός Διευθυντής ο Gjorgji Hristov

Αυτοδιοίκηση
28/07/2026 - 11:10

Δούκας: Η αναστολή νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης, στις περιοχές όπου εφαρμόζεται, αποδίδει

Πολιτική
28/07/2026 - 11:08

Αρναούτογλου προς Κομισιόν: Να ελεγχθούν πιθανά καρτέλ και στρεβλώσεις στην Ευρωπαϊκή αγορά σούπερ μάρκετ

Τεχνολογία
28/07/2026 - 10:54

Manpower Group: Οι δεξιότητες η μεγαλύτερη πρόκληση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 10:47

Eurobank: Αναδείχθηκε «Greece’s Best Digital Bank» στα Euromoney Awards for Excellence 2026

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ