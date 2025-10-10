Σάννα Μάριν: Προτείνει εργασιακή… επανάσταση με τετραήμερη εργασία και εξάωρο

Η πρώην πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Σάννα Μάριν, πρότεινε την εγκαθίδρυση ενός πιο ευέλικτου ωραρίου εργασίας, το οποίο θα αποτελείται από τετραήμερη εργάσιμη εβδομάδα με έξι ώρες εργασίας την ημέρα.

Η Μάριν δήλωσε ότι το ευέλικτο ωράριο θα δώσει στους εργαζομένους περισσότερο χρόνο για τις οικογένειές τους.

Αυτή τη στιγμή, η εργάσιμη εβδομάδα στη Φινλανδία αποτελείται από πέντε ημέρες, με οκτώ ώρες εργασίας την καθεμία.

Είναι γνωστό ότι η Μάριν ηγούνταν μιας κεντροαριστερής συμμαχίας, η οποία αποτελείται από τέσσερα ακόμα κόμματα, όλα υπό την ηγεσία γυναικών.

Επιπλέον, πριν διοριστεί πρωθυπουργός, είχε διατελέσει Υπουργός Μεταφορών της Φινλανδίας.

Ως Υπουργός Μεταφορών, η Μάριν είχε ταχθεί ξεκάθαρα υπέρ της μείωσης του ωραρίου εργασίας, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα βελτίωνε τις ανθρώπινες σχέσεις και την παραγωγικότητα των εργαζομένων.

«Πιστεύω ότι οι άνθρωποι αξίζουν να περνούν περισσότερο χρόνο με τις οικογένειες τους, τα αγαπημένα τους πρόσωπα, τα χόμπι τους και άλλες πτυχές της ζωής, όπως ο πολιτισμός. Αυτό θα μπορούσε να είναι το επόμενο βήμα για εμάς στον κόσμο της εργασίας», σχολίασε η πρωθυπουργός σχετικά με την πρότασή της.

Σημειώνεται ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται να κυκλοφορήσει η αυτοβιογραφία της Μάριν, η οποία αυτή τη στιγμή εργάζεται στο think tank του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ.