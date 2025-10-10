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Νορβηγία: Σε χαμηλό τετραμήνου ο πληθωρισμός - «Παράθυρο» για νέα μείωση επιτοκίων από Norges Bank
Ειδήσεις
13:17 - 10 Οκτ 2025

Νορβηγία: Σε χαμηλό τετραμήνου ο πληθωρισμός - «Παράθυρο» για νέα μείωση επιτοκίων από Norges Bank

Reporter.gr Newsroom
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Ο δομικός πληθωρισμός στη Νορβηγία υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η κεντρική τράπεζα της χώρας θα μπορούσε να προχωρήσει σε νέα μείωση επιτοκίων τους επόμενους μήνες, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις φαίνεται να υποχωρούν.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσίευσε η νορβηγική στατιστική υπηρεσία την Παρασκευή, ο δείκτης τιμών καταναλωτή εξαιρουμένης της ενέργειας διαμορφώθηκε στο 3% τον Σεπτέμβριο, από 3,1% τον Ιούνιο. Οι αναλυτές του Bloomberg ανέμεναν σταθερότητα στο 3,1%, ενώ η Norges Bank είχε προβλέψει ελαφρά άνοδο στο 3,2%.

Τα νέα δεδομένα αναμένεται να ενισχύσουν την απόφαση της κεντρικής τράπεζας να χαλαρώσει σταδιακά τη νομισματική πολιτική, μετά τη μείωση του βασικού επιτοκίου στο 4% τον Σεπτέμβριο, την πρώτη στροφή προς πιο ήπια στάση μετά την περίοδο αυστηρής νομισματικής πολιτικής που ακολούθησε την πανδημία.

«Ο πληθωριστικός κίνδυνος που ανησυχούσε τη Norges Bank τον Σεπτέμβριο δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται, τουλάχιστον σε αυτή την ανακοίνωση», σχολίασε ο Kristoffer Kjaer Lomholt, επικεφαλής αναλύσεων συναλλάγματος και επιχειρήσεων της Danske Bank A/S.

«Παρότι ο πληθωρισμός παραμένει σε υψηλό επίπεδο, η αποπληθωριστική τάση των τελευταίων ετών φαίνεται να συνεχίζεται».

Η διοικήτρια της Norges Bank, Ida Wolden Bache, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο περιορισμένων μειώσεων επιτοκίων τα επόμενα χρόνια, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η τράπεζα θα προχωρήσει με «προσοχή» και μόνο εφόσον υπάρξουν σαφείς ενδείξεις αποκλιμάκωσης των τιμών.

Μετά τη δημοσίευση των στοιχείων, η νορβηγική κορώνα υποχώρησε κατά 0,3% στα 11,6731 έναντι του ευρώ στις 8:59 π.μ. στο Όσλο. Παρά την πτώση, το νόμισμα εξακολουθεί να καταγράφει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση φέτος μεταξύ των νομισμάτων του G10, πίσω μόνο από τη σουηδική κορόνα.

Οι αγορές προεξοφλούν πλέον μια επιπλέον μείωση 10 μονάδων βάσης έως τα τέλη Μαρτίου 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία των swap.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης πληθωρισμού αυξήθηκε στο 3,6%, το υψηλότερο επίπεδο επτά μηνών, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών (3,5%) αλλά παραμένοντας κάτω από την πρόβλεψη της Norges Bank (3,7%).

«Η κεντρική τράπεζα πιθανόν να θελήσει να δει πιο σταθερά στοιχεία πριν καταλήξει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις υποχωρούν ταχύτερα από τις εκτιμήσεις», ανέφερε σε σημείωμά της η Karine Alsvik Nelson, ανώτερη οικονομολόγος της Svenska Handelsbanken AB.

«Δεν περιμένουμε άμεση μείωση επιτοκίων, αλλά η αρνητική έκπληξη ενισχύει την πιθανότητα καθοδικής κίνησης μέσα στο 2025».

Άνοδος πληθωρισμού στη Δανία

Στη γειτονική Δανία, τα επίσημα στοιχεία έδειξαν αύξηση του πληθωρισμού τον Σεπτέμβριο. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή ενισχύθηκε στο 2,3% από 2% τον Αύγουστο, κυρίως λόγω ανόδου στις τιμές τροφίμων και ειδικά του κρέατος.

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