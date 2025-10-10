ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πτώση στο πετρέλαιο με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Εμπορεύματα
13:21 - 10 Οκτ 2025

Πτώση στο πετρέλαιο με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν το μεσημέρι της Παρασκευή (10/10), καθώς ο κίνδυνος της αγοράς εξασθένησε μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για την πρώτη φάση ενός σχεδίου τερματισμού του πολέμου στη Γάζα.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent για το Δεκέμβριο σημειώνουν πτώση 0,84% στα 64,67 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό συμβόλαιο αργού West Texas Intermediate (WTI) για το Νοέμβριο υποχωρεί κατά 0,80% στα 61,02 δολάρια.

«Το γεγονός ότι επιτέλους υπάρχει κάποια ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή μας ανακουφίζει λίγο», δήλωσε ο Bjarne Schieldrop, επικεφαλής αναλυτής εμπορευμάτων της SEB. «Αυτό θα μπορούσε να μετριάσει τους φόβους για τα πετρελαιοφόρα που διέρχονται από τη Διώρυγα του Σουέζ και την Ερυθρά Θάλασσα», πρόσθεσε.

Το Ισραήλ και η παλαιστινιακή μαχητική οργάνωση Χαμάς υπέγραψαν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός την Πέμπτη (9/10), στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της πρωτοβουλίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Οι δύο βασικοί δείκτες για το αργό πετρέλαιο βρίσκονται σε πορεία να κλείσουν την εβδομάδα με κέρδη. Το Brent έχει ανέβει περίπου 1% και το WTI κατά 0,6% μέχρι στιγμής, μετά την απότομη πτώση της περασμένης εβδομάδας.

Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν περίπου 1% την Τετάρτη (8/10), φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο της εβδομάδας, λόγω της στασιμότητας στις διαπραγματεύσεις για την ειρήνη στην Ουκρανία, γεγονός που δείχνει ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, του δεύτερου μεγαλύτερου εξαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο, ενδέχεται να συνεχιστούν.

Η συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα σημαίνει ότι η προσοχή μπορεί να στραφεί ξανά στο επικείμενο πλεόνασμα πετρελαίου, καθώς ο ΟΠΕΚ προχωρά στην άρση των περικοπών στην παραγωγή, δήλωσε ο Daniel Hynes, αναλυτής της ANZ. Η μικρότερη από την αναμενόμενη αύξηση της παραγωγής το Νοέμβριο, που συμφωνήθηκε από τον ΟΠΕΚ+ την Κυριακή (5/10), μείωσε εν μέρει τις ανησυχίες για υπερπροσφορά.

«Οι προσδοκίες των αγορών για απότομη αύξηση της προσφοράς αργού πετρελαίου δεν έχουν εκδηλωθεί με σημαντική μείωση των τιμών», ανέφεραν οι αναλυτές της BMI σε σημείωμα. «Η πιο πρόσφατη αύξηση της παραγωγής είναι χαμηλότερη από ό,τι φοβόταν προηγουμένως, συμβάλλοντας σε μια μικρή αύξηση των τιμών για την εβδομάδα», πρόσθεσαν.

Οι επενδυτές ανησυχούν, επίσης, ότι η παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης μπορεί να επιβραδύνει την οικονομία των ΗΠΑ και να πλήξει τη ζήτηση πετρελαίου στο μεγαλύτερο καταναλωτή αργού στον κόσμο.

Απώλειες για το φυσικό αέριο - «Σκαρφαλώνουν» χρυσός και ασήμι

Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο καταγράφει απώλειες, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Νοέμβριο να παρουσιάζονται αποδυναμωμένα κατά 1,400% στα 31.910 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα εμπορεύματα, ο χρυσός κινείται ανοδικά κατά 0,91% στα 4.008,12 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι εκτοξεύεται κατά 2.21% στα 48,200 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός υποχωρεί κατά 0,11% και βρίσκεται στα 5,1175 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο διολισθαίνει κατά 0,15% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1582 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 0,05% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3295 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, κινείται πτωτικά κατά 0,21% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8711 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/10/2025 - 13:21
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

D-Marin: Πώς θα είναι οι μαρίνες του μέλλοντος
Ναυτιλία

D-Marin: Πώς θα είναι οι μαρίνες του μέλλοντος

Το Ίδρυμα Vodafone βελτίωσε 300 εκατομμύρια ζωές την τελευταία δεκαετία
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Το Ίδρυμα Vodafone βελτίωσε 300 εκατομμύρια ζωές την τελευταία δεκαετία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συνεχίζεται η ελεύθερη πτώση στο πετρέλαιο – Κάτω από τα $85 το Brent
Εμπορεύματα

Συνεχίζεται η ελεύθερη πτώση στο πετρέλαιο – Κάτω από τα $85 το Brent

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από την πτώση του πετρελαίου
Χρηματιστήρια

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από την πτώση του πετρελαίου

Ισχυρό rebound στη Wall Street – «Ανάσα» από την αποκλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν
Χρηματιστήρια

Ισχυρό rebound στη Wall Street – «Ανάσα» από την αποκλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν  

Σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου - Κοντά στα $85 το Brent
Εμπορεύματα

Σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου - Κοντά στα $85 το Brent

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
28/07/2026 - 15:13

Τσίπρας: Ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο για ισχυρές τοπικές κοινωνίες

Ειδήσεις
28/07/2026 - 15:01

Φωτιά στην Πάρο - Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο

Νομίσματα
28/07/2026 - 14:34

Sell off στα crypto: Γιατί το Bitcoin κατρακύλησε σε χαμηλό 10ημέρου

Ανεμοδείκτης
28/07/2026 - 14:27

Οι εκλογές που (μάλλον) αργούν και η γκρίνια που (δικαίως) εντείνεται

Ειδήσεις
28/07/2026 - 14:21

Σεισμός στην Ιαπωνία: Τουλάχιστον 50 τραυματίες, προβλήματα σε ηλεκτροδότηση και μεταφορές

Πολιτική
28/07/2026 - 14:13

Ο Ανδρουλάκης καλωσόρισε τον Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ - Το βιογραφικό του

Πολιτική
28/07/2026 - 13:55

Γρηγοράκου: Η κυβέρνηση βάζει μια Α.Ε. όπου υπάρχει χρήμα από τον πολιτισμό

Οικονομία
28/07/2026 - 13:44

Νέος Πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ο Σάκης Ιωαννίδης

Magazino
28/07/2026 - 13:38

Το Γυάλινο Μουσικό Θέατρο παρουσιάζει: «Ιούλιος Βερν - 2 χρόνια διακοπές»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 13:31

Πειραιώς: Τυχόν νέα παραβίαση της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν αυξάνει τους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία

Εμπορεύματα
28/07/2026 - 13:30

Συνεχίζεται η ελεύθερη πτώση στο πετρέλαιο – Κάτω από τα $85 το Brent

Ανακοινώσεις
28/07/2026 - 13:30

Όμιλος AKTOR: Διαπραγμάτευση Νέων Μετοχών μετά την ΑΜΚ - Το μήνυμα Εξάρχου

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 13:15

Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και Qualco Foundation δημιουργούν το Ελληνικό Ολυμπιακό Σπίτι

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 13:05

Goldman Sachs: Εγχειρίδιο για τη διαδοχή, την ανάπτυξη και τη διατήρηση της οικογενειακής επιχειρηματικής

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 12:58

Η WATT GROUP αναλαμβάνει την αναβάθμιση και 6ετή λειτουργία του ΧΥΤ Πάρου

Ανεμοδείκτης
28/07/2026 - 12:57

Ξεπέρασε και τον... Τραμπ ο Εξάρχου

Πολιτική
28/07/2026 - 12:47

Θεμιστοκλέους: Πάνω από 75000 ασθενείς αξιολόγησαν τα δημόσια νοσοκομεία - Υψηλή η ικανοποίησή τους

Ειδήσεις
28/07/2026 - 12:29

Σεισμός 3,8 ρίχτερ στο Άγιο Όρος

Αναλύσεις
28/07/2026 - 12:22

Axia-Alpha Finance: Ισχυρό β' τρίμηνο για τις τράπεζες με κέρδη €1,43 δισ.

Οικονομία
28/07/2026 - 12:09

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 13,6% στην οικοδομική δραστηριότητα τον Απρίλιο

Πολιτική
28/07/2026 - 11:49

Αποχώρησε από τους «Δημοκράτες» του Κασσελάκη η Μυρτώ Κοροβέση

Ναυτιλία
28/07/2026 - 11:48

EY-Parthenon για ναυπηγεία: Στα 197 εκατ. ευρώ τα έσοδα του κλάδου - Στο 0,4% η διείσδυση στη διεθνή αγορά

Ειδήσεις
28/07/2026 - 11:35

ifo: Μικρή βελτίωση των προσδοκιών για τις γερμανικές εξαγωγές

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 11:24

Alpha Bank - Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων: Νέα στρατηγική συμφωνία μέσω του InvestEU για την ελληνική επιχειρηματικότητα

Ακίνητα
28/07/2026 - 11:18

Ακίνητα: Οι non-dom συναλλαγές υπερβαίνουν πλέον τις συναλλαγές Golden Visa

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
28/07/2026 - 11:16

Οι αντιφάσεις της τουριστικής έκρηξης: Το παράδειγμα της Βαρκελώνης – Συνέντευξη με την Άννα Πατσέκο

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
28/07/2026 - 11:13

Coca-Cola Hellas: Νέος Γενικός Διευθυντής ο Gjorgji Hristov

Αυτοδιοίκηση
28/07/2026 - 11:10

Δούκας: Η αναστολή νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης, στις περιοχές όπου εφαρμόζεται, αποδίδει

Πολιτική
28/07/2026 - 11:08

Αρναούτογλου προς Κομισιόν: Να ελεγχθούν πιθανά καρτέλ και στρεβλώσεις στην Ευρωπαϊκή αγορά σούπερ μάρκετ

Τεχνολογία
28/07/2026 - 10:54

Manpower Group: Οι δεξιότητες η μεγαλύτερη πρόκληση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ