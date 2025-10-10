Πτώση στο πετρέλαιο με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν το μεσημέρι της Παρασκευή (10/10), καθώς ο κίνδυνος της αγοράς εξασθένησε μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για την πρώτη φάση ενός σχεδίου τερματισμού του πολέμου στη Γάζα.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent για το Δεκέμβριο σημειώνουν πτώση 0,84% στα 64,67 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό συμβόλαιο αργού West Texas Intermediate (WTI) για το Νοέμβριο υποχωρεί κατά 0,80% στα 61,02 δολάρια.

«Το γεγονός ότι επιτέλους υπάρχει κάποια ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή μας ανακουφίζει λίγο», δήλωσε ο Bjarne Schieldrop, επικεφαλής αναλυτής εμπορευμάτων της SEB. «Αυτό θα μπορούσε να μετριάσει τους φόβους για τα πετρελαιοφόρα που διέρχονται από τη Διώρυγα του Σουέζ και την Ερυθρά Θάλασσα», πρόσθεσε.

Το Ισραήλ και η παλαιστινιακή μαχητική οργάνωση Χαμάς υπέγραψαν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός την Πέμπτη (9/10), στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της πρωτοβουλίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Οι δύο βασικοί δείκτες για το αργό πετρέλαιο βρίσκονται σε πορεία να κλείσουν την εβδομάδα με κέρδη. Το Brent έχει ανέβει περίπου 1% και το WTI κατά 0,6% μέχρι στιγμής, μετά την απότομη πτώση της περασμένης εβδομάδας.

Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν περίπου 1% την Τετάρτη (8/10), φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο της εβδομάδας, λόγω της στασιμότητας στις διαπραγματεύσεις για την ειρήνη στην Ουκρανία, γεγονός που δείχνει ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, του δεύτερου μεγαλύτερου εξαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο, ενδέχεται να συνεχιστούν.

Η συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα σημαίνει ότι η προσοχή μπορεί να στραφεί ξανά στο επικείμενο πλεόνασμα πετρελαίου, καθώς ο ΟΠΕΚ προχωρά στην άρση των περικοπών στην παραγωγή, δήλωσε ο Daniel Hynes, αναλυτής της ANZ. Η μικρότερη από την αναμενόμενη αύξηση της παραγωγής το Νοέμβριο, που συμφωνήθηκε από τον ΟΠΕΚ+ την Κυριακή (5/10), μείωσε εν μέρει τις ανησυχίες για υπερπροσφορά.

«Οι προσδοκίες των αγορών για απότομη αύξηση της προσφοράς αργού πετρελαίου δεν έχουν εκδηλωθεί με σημαντική μείωση των τιμών», ανέφεραν οι αναλυτές της BMI σε σημείωμα. «Η πιο πρόσφατη αύξηση της παραγωγής είναι χαμηλότερη από ό,τι φοβόταν προηγουμένως, συμβάλλοντας σε μια μικρή αύξηση των τιμών για την εβδομάδα», πρόσθεσαν.

Οι επενδυτές ανησυχούν, επίσης, ότι η παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης μπορεί να επιβραδύνει την οικονομία των ΗΠΑ και να πλήξει τη ζήτηση πετρελαίου στο μεγαλύτερο καταναλωτή αργού στον κόσμο.

Απώλειες για το φυσικό αέριο - «Σκαρφαλώνουν» χρυσός και ασήμι

Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο καταγράφει απώλειες, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Νοέμβριο να παρουσιάζονται αποδυναμωμένα κατά 1,400% στα 31.910 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα εμπορεύματα, ο χρυσός κινείται ανοδικά κατά 0,91% στα 4.008,12 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι εκτοξεύεται κατά 2.21% στα 48,200 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός υποχωρεί κατά 0,11% και βρίσκεται στα 5,1175 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο διολισθαίνει κατά 0,15% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1582 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 0,05% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3295 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, κινείται πτωτικά κατά 0,21% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8711 βρετανική λίρα ανά ευρώ.