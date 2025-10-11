Γερμανία: Πυροβολισμοί σε αγορά με τραυματίες

Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη Γκίσεν της Γερμανίας όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε αγορά, μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, επικαλούμενο εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Σύμφωνα με το τοπικό ραδιοσταθμό της Έσσης, ο δράστης άνοιξε πυρ σε γραφείο αθλητικών στοιχημάτων στην πλατεία της αγοράς και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή, λίγο μετά τις 3 μ.μ.

Ο χώρος της αγοράς έχει αποκλειστεί, ωστόσο, όπως τόνισαν οι αρχές, δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό.

Για λόγους που σχετίζονται με την πορεία των ερευνών, οι αστυνομικοί δεν έδωσαν περαιτέρω πληροφορίες. Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν εντελώς αδιευκρίνιστα, ενώ δεν έχουν ανακοινωθεί ούτε ο ακριβής αριθμός των τραυματιών, ούτε η κατάστασή τους.