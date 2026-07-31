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ifo: Μικρή βελτίωση στον εφοδιασμό με πρώτες ύλες και ενδιάμεσα προϊόντα στη Γερμανία
Ειδήσεις
11:24 - 31 Ιουλ 2026

ifo: Μικρή βελτίωση στον εφοδιασμό με πρώτες ύλες και ενδιάμεσα προϊόντα στη Γερμανία

Reporter.gr Newsroom
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Λιγότερες επιχειρήσεις στη Γερμανία αναφέρουν προβλήματα στην προμήθεια ενδιάμεσων προϊόντων, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ifo Institute. Τον Ιούλιο, το 13,7% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι αντιμετώπισε ελλείψεις υλικών, έναντι 17,2% τον Ιούνιο.      

«Η βελτίωση στην προμήθεια υλικών ενδέχεται να είναι μόνο προσωρινή», δήλωσε ο επικεφαλής Ερευνών του ifo, Κλάους Βόλραμπε. «Οι εφοδιαστικές αλυσίδες εξακολουθούν να είναι ευάλωτες σε νέες διαταραχές γύρω από τα Στενά του Ορμούζ».

Η εικόνα βελτιώθηκε αισθητά στη χημική βιομηχανία, όπου το ποσοστό των επιχειρήσεων που εξακολουθούν να αναφέρουν ελλείψεις υλικών υποχώρησε στο 13,8%, από 29,5% τον προηγούμενο μήνα.

Αντίθετα, η κατάσταση στην προμήθεια ενδιάμεσων προϊόντων μεταβλήθηκε μόνο οριακά στη βιομηχανία μηχανολογικού εξοπλισμού, όπου το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώθηκε στο 14,2%, καθώς και στην αυτοκινητοβιομηχανία, όπου έφθασε το 16,0%.

Πιο πιεσμένη παραμένει η κατάσταση για τους κατασκευαστές εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων, καθώς και ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν ελλείψεις μειώθηκε από 34,2% σε 30,3%. Παρόμοια είναι η εικόνα και στους κατασκευαστές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, όπου το αντίστοιχο ποσοστό υποχώρησε από 27,7% σε 25,2%.

«Οι εφοδιαστικές αλυσίδες στον κλάδο των ηλεκτρονικών εξακολουθούν να βρίσκονται υπό πίεση», τόνισε ο Βόλραμπε. «Ένας πιθανός λόγος είναι η ισχυρή παγκόσμια ζήτηση για τσιπ μνήμης, η οποία ενισχύεται περαιτέρω από την επέκταση των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης».

Στην πράξη, δεν καταγράφονται πλέον προβλήματα στον εφοδιασμό με ενδιάμεσα προϊόντα στη βιομηχανία ποτών, ούτε στους κατασκευαστές δερμάτινων ειδών, γυάλινων προϊόντων και κεραμικών.

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