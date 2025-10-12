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Τουλάχιστον 44 νεκροί στο Μεξικό μετά από σφοδρές πλημμύρες
Ειδήσεις
20:52 - 12 Οκτ 2025

Τουλάχιστον 44 νεκροί στο Μεξικό μετά από σφοδρές πλημμύρες

Reporter.gr Newsroom
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Τουλάχιστον 44 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μεξικό έπειτα από αρκετές ημέρες σφοδρών βροχοπτώσεων και πλημμυρών, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή (12/10) η μεξικανική κυβέρνηση.

Οι τροπικές καταιγίδες Priscilla και Raymond προκάλεσαν εκτεταμένες κατολισθήσεις και πλημμύρες σε πέντε πολιτείες της χώρας, αφήνοντας πίσω τους μεγάλες καταστροφές. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, 18 θύματα καταγράφηκαν στη Βερακρούζ, 16 στην Ιντάλγκο, εννέα στην Πουέμπλα και ένα στο Κερετάρο.

Η κυβέρνηση της προέδρου Κλαούντια Σέινμπάουμ έχει θέσει σε εφαρμογή σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης, προκειμένου να προσφέρει βοήθεια σε 139 περιοχές που έχουν πληγεί σοβαρά από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα ο μεξικανικός στρατός δείχνουν στρατιώτες να μεταφέρουν πολίτες με σωσίβιες λέμβους, κατοικίες πνιγμένες στη λάσπη και διασώστες να κινούνται με δυσκολία σε δρόμους που έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, με το νερό να φτάνει μέχρι τη μέση τους.

Η Σέινμπάουμ ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ»: «Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο Βερακρούζ, το Ιντάλγκο, την Πουέμπλα, το Κερετάρο και το Σαν Λουίς Ποτοσί, σε συντονισμό με τον κυβερνήτη και τους κυβερνήτες, καθώς και με διάφορες ομοσπονδιακές αρχές. Η Εθνική Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης βρίσκεται σε μόνιμη επιφυλακή».

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