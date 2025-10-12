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Παρέμβαση Σκέρτσου για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη - Τρία ερωτήματα – μία απάντηση
Πολιτική
20:34 - 12 Οκτ 2025

Παρέμβαση Σκέρτσου για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη - Τρία ερωτήματα – μία απάντηση

Reporter.gr Newsroom
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Με ανάρτησή του στο Facebook, ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος παρενέβη στη δημόσια συζήτηση που έχει ανακύψει σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, θέτοντας μια σειρά από ερωτήματα και διευκρινίζοντας τη σημασία της απόφασης του Πρωθυπουργού για το καθεστώς προστασίας του.

Η ανάρτηση ξεκινά με τρία ερωτήματα που, όπως αναφέρει ο κ. Σκέρτσος, αναδεικνύουν τις αδυναμίες που υπήρχαν έως σήμερα στη θεσμική κατοχύρωση και τη διαχείριση του χώρου:

«Γνωρίζετε ότι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη (ΜΑΣ) δεν έχει έως σήμερα κηρυχθεί επισήμως από την Πολιτεία ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την έννομη προστασία που προβλέπεται για κάθε αντίστοιχο αρχαίο ή νεότερο μνημείο;

Γνωρίζετε ότι οι φορείς που έχουν συναρμοδιότητα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο για την προστασία του Μνημείου είναι τουλάχιστον 4; Η Βουλή των Ελλήνων στο χώρο της οποίας φιλοξενείται το ΜΑΣ. Η Προεδρική Φρουρά των στρατεύσιμων Ευζώνων που έχει την ευθύνη φρούρησης του Μνημείου αλλά όχι του χώρου μπροστά σε αυτό. Το Υπουργείο Πολιτισμού δια της αρμόδιας διεύθυνσης συντήρησης αρχαίων και νεότερων μνημείων. Ο δήμος Αθηναίων που έχει την αρμοδιότητα καθαριότητας του χώρου μπροστά από το μνημείο. Και βεβαίως η Ελληνική Αστυνομία για την τήρηση των μέτρων τάξης.

Γνωρίζετε, τέλος, ότι η επιφάνεια του χώρου μπροστά από το ΜΑΣ είναι περίπου 4.500 τ.μ. και η επιφάνεια της πλατείας Συντάγματος και των περιμετρικών αξόνων είναι πενταπλάσια, υπερβαίνει δηλαδή τα 25.000 τ.μ.;»

Όπως εξηγεί ο υπουργός, τα παραπάνω ερωτήματα αναδεικνύουν τους λόγους για τους οποίους δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα επαρκής προστασία του Μνημείου: «Τα τρία ερωτήματα φωτίζουν γιατί έως σήμερα δεν έχουμε καταφέρει συλλογικά να πετύχουμε το αυτονόητο: δηλαδή να προστατεύσουμε με τον απαραίτητο σεβασμό την ιερότητα του ΜΑΣ και ταυτόχρονα να εγγυηθούμε το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του συνέρχεσθαι για κάθε είδους ειρηνική διαμαρτυρία. Χωρίς να προσβάλλεται ή να εργαλειοποιείται η ακεραιότητα του χώρου».

Ο κ. Σκέρτσος σημειώνει ότι η «σημερινή απόφαση του Πρωθυπουργού» αντιμετωπίζει το ζήτημα συνολικά, προχωρώντας σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την προστασία και τη θεσμική θωράκιση του Μνημείου:

  • Καταργεί τις πολλαπλές αρμοδιότητες που οδηγούν πολλές φορές σε αδράνεια και κενό αποφάσεων, όταν απειλείται η ιερότητα του χώρου, και τις μεταφέρει όλες σε έναν φορέα, που είναι το Υπουργείο Άμυνας.
  • Κατοχυρώνει με θεσμικό τρόπο, για πρώτη φορά, τον χαρακτηρισμό του ΜΑΣ ως μνημείου απόλυτης προστασίας και σεβασμού.
  • Ορίζει ως χώρο προστασίας το ίδιο το μνημείο καθώς και το χώρο των 4.500 τ.μ. μπροστά από αυτό, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την άσκηση του δικαιώματος στην ειρηνική διαμαρτυρία σε όλο το χώρο που εκτείνεται από τη Λεωφόρο Αμαλίας έως την κάτω πλευρά της Πλατείας Συντάγματος, που είναι πενταπλάσιος του ΜΑΣ.
  • Εξυπακούεται ότι τα μέτρα τάξης παραμένουν στην αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο υπουργός Επικρατείας τόνισε τη συμβολική και εθνική σημασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, επισημαίνοντας την ανάγκη να μένει εκτός πολιτικών αντιπαραθέσεων: «Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανήκει σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες ως τόπος μνήμης όσων πολέμησαν για την ελευθερία της πατρίδας μας αλλά και όσων μας ενώνουν και πρέπει να μας ενώνουν μπροστά σε υπαρξιακούς για την πατρίδα κινδύνους.

Είναι καιρός να το αφήσουμε έξω από την πολιτική διελκυστίνδα της καθημερινότητας που θολώνει και μικραίνει τη μνήμη δημιουργώντας περιττούς και τεχνητούς διχασμούς».

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