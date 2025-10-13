Reuters: Η Γερμανία παραγγέλνει 424 νέα θωρακισμένα οχήματα αξίας σχεδόν €7 δισ.

Η γερμανική κυβέρνηση προγραμματίζει την παραγγελία 424 νέων θωρακισμένων οχημάτων με τροχούς, αξίας σχεδόν 7 δισεκατομμυρίων ευρώ , σύμφωνα με έγγραφα του υπουργείου Οικονομικών που ήρθαν στο φως τη Δευτέρα (13/10) μέσω του Reuters.

Η συμφωνία αναμένεται να εγκριθεί από την επιτροπή προϋπολογισμού της κάτω βουλής τις επόμενες ημέρες.

Η μεγαλύτερη μερίδα της παραγγελίας αφορά μια συμφωνία-πλαίσιο με τον όμιλο άμυνας General Dynamics για την ανάπτυξη και προμήθεια 274 οχημάτων αναγνώρισης, αξίας περίπου 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τις πρώτες παραδόσεις να προγραμματίζονται για το 2028.

Το δεύτερο σκέλος της παραγγελίας αφορά την προμήθεια 150 τροχοφόρων θωρακισμένων οχημάτων μάχης πεζικού «Schakal», αξίας περίπου 3,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η σύμβαση για τα Schakal θα ανατεθεί μέσω της ευρωπαϊκής υπηρεσίας προμηθειών άμυνας OCCAR στην Artec GmbH, μια κοινοπραξία μεταξύ KNDS και Rheinmetall, με τις παραδόσεις να έχουν προγραμματιστεί μεταξύ 2027 και 2031.

Υπάρχει δυνατότητα επέκτασης της παραγγελίας, καθώς η αγορά 82 επιπλέον ανιχνευτικών αρμάτων μάχης από την General Dynamics θα μπορούσε να αυξήσει το συνολικό αριθμό των οχημάτων σε 356 ή έως και 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, η προμήθεια των οχημάτων μάχης Schakal θα μπορούσε να επεκταθεί με την επιλογή για έως και 200 επιπλέον οχήματα σε μεταγενέστερο στάδιο.